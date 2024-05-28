В тюменском дворе развернулась фекальная война

В тюменском дворе в центре города был замечен мужчина, который кидал пакеты с фекалиями во двор. Как рассказали URA.RU представители ТСЖ, конфликт случился между сотрудником клиники по соседству и жильцом дома — владельцем собаки.
«Рядом с домом на Фабричной, 1 находится две частных клиники. Возле них стоит обычная бытовая мусорка и сотрудник клиники заметил, что в их контейнер скидывают пакеты с фекалиями собак кто-то из жителей дома. Поскольку запах неприятен посетителям клиники, то сотрудник решил таким образом „вернуть“ отходы жизнедеятельности пса — кидая их во двор дома через забор. До этого медработник обращался в другое ТСЖ, которое занимается обслуживанием тех домов, где и находятся клиники. Но там ответа не получил, поэтому и пошел на крайние меры, выкидывая пакеты с собачьими фекалиями на протяжении месяца», — сообщили сотрудники в ТСЖ дома по адресу Фабричная, 1.
Сотрудник клиники принес свои извинения сотрудникам ТСЖ, жителям и участковому. Сотрудники ТСЖ заверили, что все необходимые меры по предотвращению подобных ситуаций уже приняты.
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