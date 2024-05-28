28 мая 2024

Бойца из ЯНАО наградили орденом Мужества посмертно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца из поселка Ханымей наградили орденом Мужества (посмертно)
Бойца из поселка Ханымей наградили орденом Мужества (посмертно) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО Александра Юсько посмертно наградили орденом Мужества. Орден вручили матери героя, сообщает администрация поселка.

«За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач Александр Юсько награжден орденом Мужества посмертно. Награда вручена матери Тамаре Коломыцевой», — сообщает администрация поселка в официальном telegram-канале.

В Пуровском районе вручили орден Мужества матери погибшего Александра Юсько
В Пуровском районе вручили орден Мужества матери погибшего Александра Юсько
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащего из поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО Александра Юсько посмертно наградили орденом Мужества. Орден вручили матери героя, сообщает администрация поселка. «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач Александр Юсько награжден орденом Мужества посмертно. Награда вручена матери Тамаре Коломыцевой», — сообщает администрация поселка в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...