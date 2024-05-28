Бойца из поселка Ханымей наградили орденом Мужества (посмертно)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащего из поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО Александра Юсько посмертно наградили орденом Мужества. Орден вручили матери героя, сообщает администрация поселка.
«За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач Александр Юсько награжден орденом Мужества посмертно. Награда вручена матери Тамаре Коломыцевой», — сообщает администрация поселка в официальном telegram-канале.
В Пуровском районе вручили орден Мужества матери погибшего Александра Юсько
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