Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам: главные заявления

Путин: властям стоит работать также напряженно, как это делают бойцы на фронте

29 мая 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. Во время своей речи глава государства указал властям, как стоит работать, поставив в пример напряженную работу военных на линии фронта. Подробнее об этом и других заявлениях президента — в материале URA.RU. Сбережение народа — главный приоритет развития страны Владимир Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны. Также он заявил, что укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей являются фундаментальными задачами, стоящими перед государством. Он также отметил роль регионов в работе по достижению целей России. Путин сообщил, что содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах, в наших городах и поселках. Готовность новых национальных проектов Президент отметил, что новые национальные проекты в России должны быть представлены до конца лета. «До конца лета новые национальные проекты в РФ должны быть составлены и скоординированы между собой», — заявил он. Расходы по нацпроектам Путин также потребовал детальной проработки финансовой части нацпроектов. По его словам, расходы на новые проекты станут ключевым элементом как в федеральном, так и региональных бюджетах. Президент отметил, что несмотря на препятствия, создаваемые для России извне, у страны есть все необходимые ресурсы и кадры для успешного выполнения запланированных инициатив. «Несмотря на трудности, которые РФ пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию», — заявил глава государства. Как должны работать власти Владимир Путин призвал власти работать с таким же напряжением и отдачей, как и российские военные, действующие на линии фронта. «Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и именно из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня», — добавил президент. Надо повышать устойчивость экономики РФ Российский лидер отметил важность повышения устойчивости российской экономики на основе технологического суверенитета страны. Путин сообщил, что это является одной из национальных целей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию. Во время своей речи глава государства указал властям, как стоит работать, поставив в пример напряженную работу военных на линии фронта. Подробнее об этом и других заявлениях президента — в материале URA.RU. Владимир Путин назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны. Также он заявил, что укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей являются фундаментальными задачами, стоящими перед государством. Он также отметил роль регионов в работе по достижению целей России. Путин сообщил, что содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах, в наших городах и поселках. Президент отметил, что новые национальные проекты в России должны быть представлены до конца лета. «До конца лета новые национальные проекты в РФ должны быть составлены и скоординированы между собой», — заявил он. Путин также потребовал детальной проработки финансовой части нацпроектов. По его словам, расходы на новые проекты станут ключевым элементом как в федеральном, так и региональных бюджетах. Президент отметил, что несмотря на препятствия, создаваемые для России извне, у страны есть все необходимые ресурсы и кадры для успешного выполнения запланированных инициатив. «Несмотря на трудности, которые РФ пытаются создать из-за рубежа, у страны есть все ресурсы и кадры для реализации намеченных планов по развитию», — заявил глава государства. Владимир Путин призвал власти работать с таким же напряжением и отдачей, как и российские военные, действующие на линии фронта. «Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и именно из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня», — добавил президент. Российский лидер отметил важность повышения устойчивости российской экономики на основе технологического суверенитета страны. Путин сообщил, что это является одной из национальных целей России.