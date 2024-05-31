31 мая 2024

Вода возвращается в дома жителей Кургана после масштабного отключения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас ведутся работы по запуску систем
Сейчас ведутся работы по запуску систем Фото:

После завершения ремонтных работ на сетях Арбинских сооружений вода возвращается в дома курганцев. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«После завершения запланированных работ на ОСВ „Арбинка“ вода начала поступать в город. Сейчас идет заполнение систем», — написано в telegram-канале ведомства.

Курган оставался без воды с 31 мая. Местных жителей просили сделать необходимый запас ресурса. Коммунальщики предупреждали население, что пить воду можно будет не раньше 4 июня.

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После завершения ремонтных работ на сетях Арбинских сооружений вода возвращается в дома курганцев. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «После завершения запланированных работ на ОСВ „Арбинка“ вода начала поступать в город. Сейчас идет заполнение систем», — написано в telegram-канале ведомства. Курган оставался без воды с 31 мая. Местных жителей просили сделать необходимый запас ресурса. Коммунальщики предупреждали население, что пить воду можно будет не раньше 4 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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