Вода возвращается в дома жителей Кургана после масштабного отключения

Сейчас ведутся работы по запуску систем
После завершения ремонтных работ на сетях Арбинских сооружений вода возвращается в дома курганцев. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«После завершения запланированных работ на ОСВ „Арбинка“ вода начала поступать в город. Сейчас идет заполнение систем», — написано в telegram-канале ведомства.
Курган оставался без воды с 31 мая. Местных жителей просили сделать необходимый запас ресурса. Коммунальщики предупреждали население, что пить воду можно будет не раньше 4 июня.
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