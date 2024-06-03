03 июня 2024

В Москве задержали бизнесменов, торговавших препаратами для потенции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве задержали бизнесменов, торговавших БАДами под видом препаратов для потенции
В Москве задержали бизнесменов, торговавших БАДами под видом препаратов для потенции Фото:

В Москве задержали двоих предполагаемых организаторов преступной группы, которая по завышенным ценам продавала БАДы под видом лекарственных препаратов. Они звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками известной сети клиник «Евромед», и предлагали купить средства для потенции.

«Злоумышленники, имевшие несколько колл-центров, выдавали себя за работников известной сети клиник "Евромед". <…> Между тем Головинский райсуд Москвы уже санкционировал арест двух предполагаемых организаторов преступной группы — руководителей столичной компании ООО "Восток-Запад" Константина Митрофанова и Евгения Увенкова, которым инкриминировали мошенничество», — выяснил «Коммерсант».

Однако следствие собирается вменить Митрофанову и Увенкову еще и организацию преступного сообщества. По заявлениям потерпевших возбуждено уже более 20 уголовных дел.

Ежемесячный доход организации составлял около миллиона рублей. Обзвон потенциальных покупателей производился с помощью базы «Битрикс-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержали двоих предполагаемых организаторов преступной группы, которая по завышенным ценам продавала БАДы под видом лекарственных препаратов. Они звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками известной сети клиник «Евромед», и предлагали купить средства для потенции. «Злоумышленники, имевшие несколько колл-центров, выдавали себя за работников известной сети клиник "Евромед". <…> Между тем Головинский райсуд Москвы уже санкционировал арест двух предполагаемых организаторов преступной группы — руководителей столичной компании ООО "Восток-Запад" Константина Митрофанова и Евгения Увенкова, которым инкриминировали мошенничество», — выяснил «Коммерсант». Однако следствие собирается вменить Митрофанову и Увенкову еще и организацию преступного сообщества. По заявлениям потерпевших возбуждено уже более 20 уголовных дел. Ежемесячный доход организации составлял около миллиона рублей. Обзвон потенциальных покупателей производился с помощью базы «Битрикс-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...