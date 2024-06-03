В Москве задержали бизнесменов, торговавших препаратами для потенции

В Москве задержали двоих предполагаемых организаторов преступной группы, которая по завышенным ценам продавала БАДы под видом лекарственных препаратов. Они звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками известной сети клиник «Евромед», и предлагали купить средства для потенции.
«Злоумышленники, имевшие несколько колл-центров, выдавали себя за работников известной сети клиник "Евромед". <…> Между тем Головинский райсуд Москвы уже санкционировал арест двух предполагаемых организаторов преступной группы — руководителей столичной компании ООО "Восток-Запад" Константина Митрофанова и Евгения Увенкова, которым инкриминировали мошенничество», — выяснил «Коммерсант».
Однако следствие собирается вменить Митрофанову и Увенкову еще и организацию преступного сообщества. По заявлениям потерпевших возбуждено уже более 20 уголовных дел.
Ежемесячный доход организации составлял около миллиона рублей. Обзвон потенциальных покупателей производился с помощью базы «Битрикс-24».
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