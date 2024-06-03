Мэрия Кургана раскрыла, на какие праздники будут приглашены звезды

Приглашенные артисты приедут в Кургане позже
Администрация Кургана раскрыла, на какие праздники в июне пригласят звезд. Власти планируют позвать певцов на День России и выпускные. Об этом прозвучало на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля «Курганская каралька».
«На „Курганскую каральку“ мы не планируем приглашать звезд. Они появятся на Дне России, Дне сырка и выпускных у школьников», — рассказали URA.RU на пресс-конференции.
Ранее URA.RU писало, что на гастрофестале «Курганская каралька» едой участников будут угощать местные бизнесмены. Сообщается, что заявки на участие подали около 30 предпринимателей региона.
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