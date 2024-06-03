03 июня 2024

Мэрия Кургана раскрыла, на какие праздники будут приглашены звезды

День России и День сырка в Кургане посетят звезды
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приглашенные артисты приедут в Кургане позже
Приглашенные артисты приедут в Кургане позже Фото:

Администрация Кургана раскрыла, на какие праздники в июне пригласят звезд. Власти планируют позвать певцов на День России и выпускные. Об этом прозвучало на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля «Курганская каралька». 

«На „Курганскую каральку“ мы не планируем приглашать звезд. Они появятся на Дне России, Дне сырка и выпускных у школьников», — рассказали URA.RU на пресс-конференции. 

Ранее URA.RU писало, что на гастрофестале «Курганская каралька» едой участников будут угощать местные бизнесмены. Сообщается, что заявки на участие подали около 30 предпринимателей региона. 

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Администрация Кургана раскрыла, на какие праздники в июне пригласят звезд. Власти планируют позвать певцов на День России и выпускные. Об этом прозвучало на пресс-конференции по поводу проведения фестиваля «Курганская каралька».  «На „Курганскую каральку“ мы не планируем приглашать звезд. Они появятся на Дне России, Дне сырка и выпускных у школьников», — рассказали URA.RU на пресс-конференции.  Ранее URA.RU писало, что на гастрофестале «Курганская каралька» едой участников будут угощать местные бизнесмены. Сообщается, что заявки на участие подали около 30 предпринимателей региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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