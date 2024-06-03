Без воды в Кургане остались десятки домов
В Кургане в микрорайоне Северный из-за коммунальной аварии была отключена вода, расположенная на 22 двух улицах. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Ястржембского,3 9А без водоснабжения (остались дома). Работает бригада компании „Водный союз“», — указано в сообщении.
Отключение коснулось домов, расположенных по адресам:
- ул. Баумана, 2б;
- ул. Губанова, 20;
- ул. Дзержинского, 1а, 1, 1ст.1, 2а, 3/ 1к (школа № 9), 4в, 2, 2д, 6а, 10а, 5, 7, 9, 11, 13/2корпус (детский сад № 90);
- ул. Зайцева, 3, 6, 6а, 8, 85, 56 (детский сад №103);
- ул. Зеленая, 1а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 15 (детский сад № 103);
- ул. Земнухова, 2;
- ул. Калинина, 2, 16, 18, 20, 20к1;
- ул. Луначарского, 2, 4;
- ул. Октябрьская, 2, 4;
- ул. Омская, 1, 1б, 3а, 3, 5, 12а, 30а (столовая), 44а, 50а, 60, 99г;
- ул. Озерная, 3;
- ул. Отдыха, 2б, 2в, 4б, 6 (детский сад №169 ), 7а (школа № 9), 8, 44, 53, 90;
- ул. Панфилова, 15, 17, 17а, 19, 19а, 20 (ПСЧ №16), 22, 22а, 24, 26, 26а;
- ул. Рабоче–Крестьянская, 14, 10, 8, 4а, 4б, 6, 8 (детский сад № 90), 12, 14, 16;
- ул. Садовая, 2, 2б, 8а, 10/1, 10, 50, 52, 54, 84, 103;
- ул. Шевелевская ,1, 5, 3а, 3б, 1а (цех), 20, 22;
- ул. Чапаева, 21;
- ул. Ястржембского, 39а, 39б, 39г, 39д, 39ж, 41, 43, 40, 40б, 40а;
- пос. Механический, 1, 2 (Центр СПИД), 12, 15, 13, 9, 42 (детская поликлиника), 7, 7а, 5а, 5б, 9а, 5, 4, 9в (баня № 13);
- Частный сектор улиц Панфилова, Садовая, Петропавловская, Омская, Чаусовская, Баумана, пос. Ново-Северный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!