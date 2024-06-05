Первый VK Fest в Башкирии собрал на своей площадке около 13 тысяч человек. По данным организаторов фестиваля, именно столько билетов было продано на мероприятие в Уфе. Жители города собрались послушать таких звезд, как Клава Кока, Ольга Бузова, группа «Звери» и другие. Как это было — рассказывает URA.RU.
«Уфа очень богата на клевых уличных художников, и кастом (кастомизация — усовершенствование продукта своими руками в неповторимом экземпляре — прим. URA.RU) — это неотъемлемая часть всей уличной культуры, которая вообще может быть. Например, есть очень много корейский, японских, китайских кастомайзеров…», — рассказал один из участников фестиваля Руслан, представляющий современное городское творческое пространство «Арт-квардрат».
В рамках мероприятия гостям были предложены различные активности. Участники могли посетить игровой клуб, оснащенный компьютерами, спортивные площадки, зона граффити, а также «VK Квест», связанный с интерактивными локациями, где каждый прошедший участник получил подарок от организаторов.
Фестиваль закрывали группа «Звери», завершение их выступления сопровождалось салютом. Позже летний VK Fest пройдет также в Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
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