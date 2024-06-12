12 июня 2024
11 июня 2024

Тюменцы попадут под ливни и грозы. Скрин

В Тюменской области 13 июня пройдут дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики предупреждают тюменцев о грозах и усилении ветра
Синоптики предупреждают тюменцев о грозах и усилении ветра Фото:

В течение дня 13 июня в Тюмени ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 13 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха до +32 градусов по шкале Цельсия. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Gismeteo, в целом 13 июня ожидается солнечный день. Метеорологический ресурс сообщает, что аномальная жара, о которой ранее сообщало URA.RU, продержится в Тюмени до понедельника, 17 июня.

Температура пойдет на спад после 17 июня
Температура пойдет на спад после 17 июня
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В течение дня 13 июня в Тюмени ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 13 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха до +32 градусов по шкале Цельсия. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — говорится в сообщении. При этом, по данным Gismeteo, в целом 13 июня ожидается солнечный день. Метеорологический ресурс сообщает, что аномальная жара, о которой ранее сообщало URA.RU, продержится в Тюмени до понедельника, 17 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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