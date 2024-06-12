Синоптики предупреждают тюменцев о грозах и усилении ветра
В течение дня 13 июня в Тюмени ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 13 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха до +32 градусов по шкале Цельсия. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозе порывы могут достигать до 18 м/с», — говорится в сообщении.
При этом, по данным Gismeteo, в целом 13 июня ожидается солнечный день. Метеорологический ресурс сообщает, что аномальная жара, о которой ранее сообщало URA.RU, продержится в Тюмени до понедельника, 17 июня.
Температура пойдет на спад после 17 июня
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