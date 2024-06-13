ВСУ атаковали корреспондентов НТВ в Горловке, они в коме: главное о ходе СВО к вечеру 13 июня

После атаки ВСУ в Горловке один из журналистов НТВ погиб
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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
ВСУ нанесли удар по журналистам НТВ в Горловке, один из них погиб, еще один и их сопровождающий находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия в Горловке в ДНР атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Один из них погиб, двое находятся в коме. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 13 июня.

Атака на репортеров НТВ в Горловке

В Горловке ВСУ нанесли удар по двоим журналистам НТВ: журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин. Также пострадал сопровождающий их сотрудник. Они получили ранения и впоследствии впали в кому, их поместили в операционную. По данным оперативников, удар мог быть совершен с помощью беспилотника. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это атака была намеренной, однако Украина не была привлечена к ответственности ни одной из международных структур.

Позже сообщили, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался после украинской атаки. Еще один корреспондент и сопровождающий находятся в тяжелом состоянии.

Атака ВСУ на Новую Каховку и Алешки

Армия Украины в Херсонской области обстреляла населенные пункты Алешки и Новую Каховку. В результате этого трое мужчин были ранены, погибла одна 78-летняя женщина. В свою очередь, в Алешках, по словам губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получили два мирных жителя.

Армия России нанесла мощный удар у Часова Яра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» в Часовом Яру ударили по живой силе, боевой технике и опорным пунктам противника. Позиции ВСУ были выявлены в ходе воздушной разведки, также в операции принимал участие артиллерийский полк ВДВ.

Спецподразделение ВСУ ликвидировано в ДНР

ВС РФ в Новомихайловке уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, ее называют спецподразделением «головорезов». Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец отметил, что такое название подразделения подтверждали и пленные, которых освободили в Новомихайловке.

Над регионами России были уничтожены четыре дрона Украины

Над Владимирской и Ярославской областями российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника. Один из них был уничтожен над Владимирской областью.

В Красногоровке ВСУ покинули свои позиции

Украинская армия покинула свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ несут огромные потери на этом направлении.

Генштаб армии Украины признал тяжесть ситуации на краматорском направлении

В Генштабе ВСУ заявили, что на направлении для них складывается тяжелая ситуация. По их словам, там за сутки произошло пять боевых столкновений, два из них были в районе Ивановского.

ВС РФ в ДНР уничтожили свыше 635 боевиков ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России в ДНР отразили контратаку группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и ликвидировали более 635 украинских военных. Также было уничтожено шесть автомобилей, два орудия Д-20 и Д-30, две ББМ и 155-ти миллиметровая гаубица FH-70, передает «Пятый канал».

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Украинская армия в Горловке в ДНР атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Один из них погиб, двое находятся в коме. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 13 июня. В Горловке ВСУ нанесли удар по двоим журналистам НТВ: журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин. Также пострадал сопровождающий их сотрудник. Они получили ранения и впоследствии впали в кому, их поместили в операционную. По данным оперативников, удар мог быть совершен с помощью беспилотника. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это атака была намеренной, однако Украина не была привлечена к ответственности ни одной из международных структур. Позже сообщили, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался после украинской атаки. Еще один корреспондент и сопровождающий находятся в тяжелом состоянии. Армия Украины в Херсонской области обстреляла населенные пункты Алешки и Новую Каховку. В результате этого трое мужчин были ранены, погибла одна 78-летняя женщина. В свою очередь, в Алешках, по словам губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получили два мирных жителя. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» в Часовом Яру ударили по живой силе, боевой технике и опорным пунктам противника. Позиции ВСУ были выявлены в ходе воздушной разведки, также в операции принимал участие артиллерийский полк ВДВ. ВС РФ в Новомихайловке уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, ее называют спецподразделением «головорезов». Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец отметил, что такое название подразделения подтверждали и пленные, которых освободили в Новомихайловке. Над Владимирской и Ярославской областями российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника. Один из них был уничтожен над Владимирской областью. Украинская армия покинула свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ несут огромные потери на этом направлении. В Генштабе ВСУ заявили, что на направлении для них складывается тяжелая ситуация. По их словам, там за сутки произошло пять боевых столкновений, два из них были в районе Ивановского. Подразделения «Южной» группировки войск России в ДНР отразили контратаку группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и ликвидировали более 635 украинских военных. Также было уничтожено шесть автомобилей, два орудия Д-20 и Д-30, две ББМ и 155-ти миллиметровая гаубица FH-70, передает «Пятый канал».
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