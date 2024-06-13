ВСУ атаковали корреспондентов НТВ в Горловке, они в коме: главное о ходе СВО к вечеру 13 июня

После атаки ВСУ в Горловке один из журналистов НТВ погиб

13 июня 2024 в 21:41 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по журналистам НТВ в Горловке, один из них погиб, еще один и их сопровождающий находятся в тяжелом состоянии Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия в Горловке в ДНР атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Один из них погиб, двое находятся в коме. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 13 июня. Атака на репортеров НТВ в Горловке В Горловке ВСУ нанесли удар по двоим журналистам НТВ: журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин. Также пострадал сопровождающий их сотрудник. Они получили ранения и впоследствии впали в кому, их поместили в операционную. По данным оперативников, удар мог быть совершен с помощью беспилотника. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это атака была намеренной, однако Украина не была привлечена к ответственности ни одной из международных структур. Позже сообщили, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался после украинской атаки. Еще один корреспондент и сопровождающий находятся в тяжелом состоянии. Атака ВСУ на Новую Каховку и Алешки Армия Украины в Херсонской области обстреляла населенные пункты Алешки и Новую Каховку. В результате этого трое мужчин были ранены, погибла одна 78-летняя женщина. В свою очередь, в Алешках, по словам губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получили два мирных жителя. Армия России нанесла мощный удар у Часова Яра Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» в Часовом Яру ударили по живой силе, боевой технике и опорным пунктам противника. Позиции ВСУ были выявлены в ходе воздушной разведки, также в операции принимал участие артиллерийский полк ВДВ. Спецподразделение ВСУ ликвидировано в ДНР ВС РФ в Новомихайловке уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, ее называют спецподразделением «головорезов». Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец отметил, что такое название подразделения подтверждали и пленные, которых освободили в Новомихайловке. Над регионами России были уничтожены четыре дрона Украины Над Владимирской и Ярославской областями российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника. Один из них был уничтожен над Владимирской областью. В Красногоровке ВСУ покинули свои позиции Украинская армия покинула свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ несут огромные потери на этом направлении. Генштаб армии Украины признал тяжесть ситуации на краматорском направлении В Генштабе ВСУ заявили, что на направлении для них складывается тяжелая ситуация. По их словам, там за сутки произошло пять боевых столкновений, два из них были в районе Ивановского. ВС РФ в ДНР уничтожили свыше 635 боевиков ВСУ Подразделения «Южной» группировки войск России в ДНР отразили контратаку группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и ликвидировали более 635 украинских военных. Также было уничтожено шесть автомобилей, два орудия Д-20 и Д-30, две ББМ и 155-ти миллиметровая гаубица FH-70, передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская армия в Горловке в ДНР атаковала двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Один из них погиб, двое находятся в коме. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации на Украине к вечеру 13 июня. В Горловке ВСУ нанесли удар по двоим журналистам НТВ: журналист Алексей Ивлев, оператор Валерий Кожин. Также пострадал сопровождающий их сотрудник. Они получили ранения и впоследствии впали в кому, их поместили в операционную. По данным оперативников, удар мог быть совершен с помощью беспилотника. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это атака была намеренной, однако Украина не была привлечена к ответственности ни одной из международных структур. Позже сообщили, что оператор НТВ Валерий Кожин скончался после украинской атаки. Еще один корреспондент и сопровождающий находятся в тяжелом состоянии. Армия Украины в Херсонской области обстреляла населенные пункты Алешки и Новую Каховку. В результате этого трое мужчин были ранены, погибла одна 78-летняя женщина. В свою очередь, в Алешках, по словам губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получили два мирных жителя. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» в Часовом Яру ударили по живой силе, боевой технике и опорным пунктам противника. Позиции ВСУ были выявлены в ходе воздушной разведки, также в операции принимал участие артиллерийский полк ВДВ. ВС РФ в Новомихайловке уничтожили 233-ю бригаду ВСУ, ее называют спецподразделением «головорезов». Военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец отметил, что такое название подразделения подтверждали и пленные, которых освободили в Новомихайловке. Над Владимирской и Ярославской областями российские средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника. Один из них был уничтожен над Владимирской областью. Украинская армия покинула свои позиции в юго-западной части Красногоровки. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ несут огромные потери на этом направлении. В Генштабе ВСУ заявили, что на направлении для них складывается тяжелая ситуация. По их словам, там за сутки произошло пять боевых столкновений, два из них были в районе Ивановского. Подразделения «Южной» группировки войск России в ДНР отразили контратаку группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и ликвидировали более 635 украинских военных. Также было уничтожено шесть автомобилей, два орудия Д-20 и Д-30, две ББМ и 155-ти миллиметровая гаубица FH-70, передает «Пятый канал».