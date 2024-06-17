17 июня 2024

Арестован житель Тюменской области, который застрелил свою возлюбленную

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина достал ружье из-за пьяной ссоры
Мужчина достал ружье из-за пьяной ссоры Фото:

В Упоровском районе (Тюменская область) задержан 48-летний мужчина, который в ходе ссоры со своей сожительницей выстрелил ей в голову из ружья. Как сообщает СУ СК по Тюменской области, оба участника конфликта были пьяны.

«По версии следствия, 12 июня 2024 года между 48-летним обвиняемым и его сожительницей в ограде частного дома, расположенного в Упоровском районе произошел конфликт на фоне совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина взял ружье и произвел выстрел в голову женщине», — сообщает ведомство.

Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске задержан мужчина, который убил свою жену на лестничной клетке. 

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В Упоровском районе (Тюменская область) задержан 48-летний мужчина, который в ходе ссоры со своей сожительницей выстрелил ей в голову из ружья. Как сообщает СУ СК по Тюменской области, оба участника конфликта были пьяны. «По версии следствия, 12 июня 2024 года между 48-летним обвиняемым и его сожительницей в ограде частного дома, расположенного в Упоровском районе произошел конфликт на фоне совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина взял ружье и произвел выстрел в голову женщине», — сообщает ведомство. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске задержан мужчина, который убил свою жену на лестничной клетке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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