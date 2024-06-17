Арестован житель Тюменской области, который застрелил свою возлюбленную

В Упоровском районе (Тюменская область) задержан 48-летний мужчина, который в ходе ссоры со своей сожительницей выстрелил ей в голову из ружья. Как сообщает СУ СК по Тюменской области, оба участника конфликта были пьяны.
«По версии следствия, 12 июня 2024 года между 48-летним обвиняемым и его сожительницей в ограде частного дома, расположенного в Упоровском районе произошел конфликт на фоне совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры мужчина взял ружье и произвел выстрел в голову женщине», — сообщает ведомство.
Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске задержан мужчина, который убил свою жену на лестничной клетке.
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