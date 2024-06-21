Песков: США будут давить на Вьетнам, это не вызывает сомнений

21 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

РФ не сомневается в давлении США на партнеров, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США будут оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, это не вызывает сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, лишено конфронтации по отношению к третьим странам и отвечает интересам обеих стран, включая Вьетнам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все результаты визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и обсуждения, которые состоялись направлены на то, чтобы придать новый импульс развитию сотрудничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США будут оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, это не вызывает сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, лишено конфронтации по отношению к третьим странам и отвечает интересам обеих стран, включая Вьетнам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все результаты визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и обсуждения, которые состоялись направлены на то, чтобы придать новый импульс развитию сотрудничества.