Песков: США будут давить на Вьетнам, это не вызывает сомнений

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
РФ не сомневается в давлении США на партнеров, заявил Дмитрий Песков Фото:

США будут оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, это не вызывает сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, лишено конфронтации по отношению к третьим странам и отвечает интересам обеих стран, включая Вьетнам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все результаты визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и обсуждения, которые состоялись направлены на то, чтобы придать новый импульс развитию сотрудничества.

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США будут оказывать давление на российских партнеров, включая Вьетнам, это не вызывает сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, лишено конфронтации по отношению к третьим странам и отвечает интересам обеих стран, включая Вьетнам», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все результаты визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам и обсуждения, которые состоялись направлены на то, чтобы придать новый импульс развитию сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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