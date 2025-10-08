Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы президента Франции Эммануэля Макрона выступить с обращением к нации в среду вечером, 8 октября. Свое мнение Захарова выразила в личном telegram-канале.
«Российский „теневой флот“ доконал?» — написала официальный представитель МИД России в telegram-канале. Таким образом она прокомментировала решение Макрона обратиться к гражданам страны на фоне острой политической нестабильности и попытки отстранения его от власти. Захарова отметила, что в условиях внутреннего кризиса французское руководство ищет внешние причины происходящего.
Как известно, рассмотрение предложения об импичменте Макрона инициировала партия «Непокорившаяся Франция» совместно с другими левыми силами. Резолюцию поддержала почти пятая часть парламента — 104 из 577 депутатов Национального собрания. Рассмотрение вопроса совпало с чередой отставок в правительстве: накануне свой пост покинул премьер-министр Себастьян Лекорню, проработавший лишь 27 дней. Ожидается, что обращение Макрона станет попыткой стабилизировать ситуацию в стране и ответить на призывы к его немедленной отставке.
Политический кризис во Франции обострился после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, который занимал пост менее месяца, и попытки импичмента президента, инициированной левыми партиями. На этом фоне Эммануэль Макрон проводит консультации с руководством парламента и рассматривает возможность роспуска Национального собрания, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.
