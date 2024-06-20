20 июня 2024

Популярный бар в столице ЯНАО снова выставлен на продажу

В Салехарде за 35 миллионов продают популярный бар «Нефть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена продажи бара "Нефть" в Салехарде выросла на 1,6 миллиона рублей
Цена продажи бара "Нефть" в Салехарде выросла на 1,6 миллиона рублей Фото:

В столице ЯНАО снова выставили на продажу популярный у горожан бар «Нефть». Владельцы подняли цену на 1,6 миллиона рублей и теперь цена бизнеса составляет 34,9 миллиона, следует из объявления на сайте «Авито».

«Бизнес достаточно рентабельный и интересный, но специфический», — отметил в объявлении продавец. Стоимость заведения составляет 34 999 999 рублей.

Впервые объявление о продаже заведения разместили в 2022 году. Владелец предлагал купить готовый бизнес за 33,3 миллиона.

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В столице ЯНАО снова выставили на продажу популярный у горожан бар «Нефть». Владельцы подняли цену на 1,6 миллиона рублей и теперь цена бизнеса составляет 34,9 миллиона, следует из объявления на сайте «Авито». «Бизнес достаточно рентабельный и интересный, но специфический», — отметил в объявлении продавец. Стоимость заведения составляет 34 999 999 рублей. Впервые объявление о продаже заведения разместили в 2022 году. Владелец предлагал купить готовый бизнес за 33,3 миллиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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