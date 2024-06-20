Популярный бар в столице ЯНАО снова выставлен на продажу

Цена продажи бара "Нефть" в Салехарде выросла на 1,6 миллиона рублей
В столице ЯНАО снова выставили на продажу популярный у горожан бар «Нефть». Владельцы подняли цену на 1,6 миллиона рублей и теперь цена бизнеса составляет 34,9 миллиона, следует из объявления на сайте «Авито».
«Бизнес достаточно рентабельный и интересный, но специфический», — отметил в объявлении продавец. Стоимость заведения составляет 34 999 999 рублей.
Впервые объявление о продаже заведения разместили в 2022 году. Владелец предлагал купить готовый бизнес за 33,3 миллиона.
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