Путин раскрыл, как справляется с тяжелым графиком работы

Путин признался, что отдыхает в компании молодых профессионалов
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин объяснил, как ему удается отдыхать Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике.

«Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике. «Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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