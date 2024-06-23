Путин раскрыл, как справляется с тяжелым графиком работы

Путин признался, что отдыхает в компании молодых профессионалов

23 июня 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объяснил, как ему удается отдыхать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике. «Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике. «Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.