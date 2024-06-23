Путин раскрыл, как справляется с тяжелым графиком работы

Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике.
«Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.
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Президент России Владимир Путин признался, что отдыхает в компании молодых специалистов, таких как журналист Павел Зарубин. Так он ответил на вопрос самого журналиста о том, как ему удается отдыхать в таком тяжелом графике. «Вот я с вами встречаюсь, с такими молодыми ребятами и девушками, это и есть отдых», — заявил Путин, отвечая на вопрос Зарубина о том, как ему удается справляться с тяжелым графиком. Видео с ответом Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.