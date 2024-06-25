Крупнейший онкоцентр Европы поможет Кургану найти врачей в новый диспансер

26 июня 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

В Кургане построили новый корпус онкодиспансера, но там не хватает врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейший в Европе и России онкоцентр им. Н.Н. Блохина поможет Курганской области найти врачей в новый хирургический корпус. Об этом договорились участники делегации во главе с академиком РАН Иваном Стилиди, которые посетили Курган 24—25 июня, пишет telegram-канал депздрава. «Итогом выезда стали договоренности о системной программе обучения специалистов Курганского областного онкологического диспансера на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Блохина, совместной работе по привлечению кадров в онкослужбу, информационном взаимодействии в рамках телемедицинских технологий, оптимизации направления пациентов для высокотехнологического лечения», — рассказала замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова. В рамках двухдневного визита специалисты провели показательные операции и мастер-классы, а также посетили клинические и диагностические отделения диспансера, где обсудили сложные клинические случаи. Это стало частью системной программы обучения, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам. Ранее URA.RU сообщало, что строительство нового хирургического корпуса, которое завершилось в этом году, обошлось более чем в 1 миллиард рублей, включая софинансирование из областного бюджета. С вводом корпуса онкодиспансер расширил свои лечебные и вспомогательные площади, что существенно улучшило условия для лечения онкологических заболеваний. Курганская область лидирует по смертности от онкологии в России, показатель достиг 259,1 случая на 100 тысяч населения, что значительно выше среднеуральского уровня в 195 случаев. Об этом ранее сообщало информационное агентство URA.RU, ссылаясь на данные за 2022 год. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» — ведущая онкологическая клиника России и Европы, объединяющая пять институтов, включая три клинических и два научных института, а также производство медпрепаратов «Наукопрофи». Центр известен своим мультидисциплинарным подходом и хирургической школой, привлекая более 213 000 пациентов в год, в том числе через телемедицину. Коллектив насчитывает более 3500 сотрудников, среди которых академики и заслуженные ученые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший в Европе и России онкоцентр им. Н.Н. Блохина поможет Курганской области найти врачей в новый хирургический корпус. Об этом договорились участники делегации во главе с академиком РАН Иваном Стилиди, которые посетили Курган 24—25 июня, пишет telegram-канал депздрава. «Итогом выезда стали договоренности о системной программе обучения специалистов Курганского областного онкологического диспансера на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Блохина, совместной работе по привлечению кадров в онкослужбу, информационном взаимодействии в рамках телемедицинских технологий, оптимизации направления пациентов для высокотехнологического лечения», — рассказала замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова. В рамках двухдневного визита специалисты провели показательные операции и мастер-классы, а также посетили клинические и диагностические отделения диспансера, где обсудили сложные клинические случаи. Это стало частью системной программы обучения, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам. Ранее URA.RU сообщало, что строительство нового хирургического корпуса, которое завершилось в этом году, обошлось более чем в 1 миллиард рублей, включая софинансирование из областного бюджета. С вводом корпуса онкодиспансер расширил свои лечебные и вспомогательные площади, что существенно улучшило условия для лечения онкологических заболеваний. Курганская область лидирует по смертности от онкологии в России, показатель достиг 259,1 случая на 100 тысяч населения, что значительно выше среднеуральского уровня в 195 случаев. Об этом ранее сообщало информационное агентство URA.RU, ссылаясь на данные за 2022 год. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» — ведущая онкологическая клиника России и Европы, объединяющая пять институтов, включая три клинических и два научных института, а также производство медпрепаратов «Наукопрофи». Центр известен своим мультидисциплинарным подходом и хирургической школой, привлекая более 213 000 пациентов в год, в том числе через телемедицину. Коллектив насчитывает более 3500 сотрудников, среди которых академики и заслуженные ученые.