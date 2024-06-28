Тюменские власти рассказали, когда запустят автобусы в Зареке на улице Газовиков

В Тюмени в Зареке запустят автобусы на улицах Газовиков и Эрвье
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, остановка автобусная
Движение по дороге открыли 26 июня Фото:

В Тюмени в Зареке на Газовиков и Эрвье запустят автобусы во втором полугодии 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Ранее улицу Газовиков перекрывали почти на год из-за строительства улицы.

«На улице Газовиков и Эрвье движение общественного транспорта планируется запустить во втором полугодии 2024 года», — рассказали агентству в мэрии. Движение по дороге открыли 26 июня.

Ранее URA.RU писало, что улицу Газовиков (участок Муравленко) закрыли в 2023 году. Строительство улицы планировали завершить в ноябре 2024 года. В рамках работ обустроили ливневую канализацию, остановки, освещение. Протяженность новой дороги составила 420 метров.

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В Тюмени в Зареке на Газовиков и Эрвье запустят автобусы во втором полугодии 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Ранее улицу Газовиков перекрывали почти на год из-за строительства улицы. «На улице Газовиков и Эрвье движение общественного транспорта планируется запустить во втором полугодии 2024 года», — рассказали агентству в мэрии. Движение по дороге открыли 26 июня. Ранее URA.RU писало, что улицу Газовиков (участок Муравленко) закрыли в 2023 году. Строительство улицы планировали завершить в ноябре 2024 года. В рамках работ обустроили ливневую канализацию, остановки, освещение. Протяженность новой дороги составила 420 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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