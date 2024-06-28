Тюменские власти рассказали, когда запустят автобусы в Зареке на улице Газовиков

В Тюмени в Зареке на Газовиков и Эрвье запустят автобусы во втором полугодии 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Ранее улицу Газовиков перекрывали почти на год из-за строительства улицы.
«На улице Газовиков и Эрвье движение общественного транспорта планируется запустить во втором полугодии 2024 года», — рассказали агентству в мэрии. Движение по дороге открыли 26 июня.
Ранее URA.RU писало, что улицу Газовиков (участок Муравленко) закрыли в 2023 году. Строительство улицы планировали завершить в ноябре 2024 года. В рамках работ обустроили ливневую канализацию, остановки, освещение. Протяженность новой дороги составила 420 метров.
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