Тюменцев предупредили о ливне и граде

Гроза будет сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду
В Тюменской области в течение суток ожидают грозу со штормовым ветром. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайший час и до конца суток 1 июля местами ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, грозы с порывами ветра 25 м/с и более, крупный град», — говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение будет актуальным и в течение ночи 2 июля. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмени будет жаркая погода почти без осадков.
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