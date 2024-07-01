Тюменцев предупредили о ливне и граде

В Тюмени пройдет гроза с градом и штормовым ветром
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза будет сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду
Гроза будет сопровождаться порывами ветра до 25 метров в секунду Фото:

В Тюменской области в течение суток ожидают грозу со штормовым ветром. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайший час и до конца суток 1 июля местами ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, грозы с порывами ветра 25 м/с и более, крупный град», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение будет актуальным и в течение ночи 2 июля. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмени будет жаркая погода почти без осадков.

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В Тюменской области в течение суток ожидают грозу со штормовым ветром. Об этом предупреждает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: штормовое предупреждение. На юге Тюменской области в ближайший час и до конца суток 1 июля местами ожидаются: очень сильный дождь, сильный ливень, грозы с порывами ветра 25 м/с и более, крупный град», — говорится в сообщении. Штормовое предупреждение будет актуальным и в течение ночи 2 июля. Ранее URA.RU рассказало, что в ближайшую неделю в Тюмени будет жаркая погода почти без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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