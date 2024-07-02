«Он был классным»: Диана Арбенина впервые рассказал об отце своих детей

Отец детей лидера группы «Ночные Снайперы» Дианы Арбениной умер, а при жизни «был очень классным». Об этом стало известно в рамках премьерного показа документального фильма под названием «Арбенина».
«Отец моих детей умер. Он был очень классным. Я им об этом сказала, ну а как? Я должна была им сказать», — слова артистки с экрана приводит MK.RU.
Журналистам так и не удалось выяснить имя биологического отца детей Арбениной. По заявлению источников, знакомых с семьей исполнительницы, он был бизнесменом из США. Но эта информация никак не подтверждается.
В конце прошлого года Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою песню «Секунду назад» вместе с женой военнослужащего Лидией Яструб. Супруга российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества. Во время концерта вокалистка подчеркивала важность патриотического восприятия через музыку, дела и поступки. Именно они, по мнению Арбениной, показывают настоящее отношение к своей стране.
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