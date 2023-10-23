Диана Арбенина на концерте исполнила песню вместе с женой российского бойца. Фото, видео

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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Диана Арбенина встретилась с активистами Комитета семей воинов Отечества в Новосибирске Фото:

Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества.

«22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу.

Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов.

Диана Арбенина встретилась с активистами КСВО
Диана Арбенина встретилась с активистами КСВО
Фото:
Фото:

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Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества. «22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу. Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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