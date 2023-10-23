Диана Арбенина на концерте исполнила песню вместе с женой российского бойца. Фото, видео

23 октября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Диана Арбенина встретилась с активистами Комитета семей воинов Отечества в Новосибирске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества. «22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу. Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов. Диана Арбенина встретилась с активистами КСВО Фото: telegram-канал Комитета семей воинов Отечества Фото: telegram-канал Комитета семей воинов Отечества

Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества. «22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу. Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов.