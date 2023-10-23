Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества.
«22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу.
Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов.
Диана Арбенина встретилась с активистами КСВО
Фото: telegram-канал Комитета семей воинов Отечества
Фото: telegram-канал Комитета семей воинов Отечества
Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время выступления в Новосибирске исполнила свою известную песню «Секунду назад» вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб. Жена российского бойца состоит в Комитете семей воинов Отечества. «22 октября в Новосибирске состоялся концерт Дианы Арбениной, на котором Лидия Яструб, супруга военнослужащего, активист КСВО, спела вместе с ней одну из популярных песен „Секунду назад“», — сообщается в telegram-канале Комитета семей воинов Отечества. Активисты движения, куда также входит Яструб, встретились с певицей в гримерке и подарили ей окопную свечу. Во время выступления Арбенина подчеркивала важность патриотического восприятия своей родины через музыку, дела и поступки. Именно они показывают настоящее отношение к своей стране, считает исполнительница. Диана Арбенина выразила поддержку мамам и женам российских бойцов.