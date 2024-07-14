14 июля 2024

В Тюменской области родился ребенок весом с булку хлеба

В Тюменской области родился ребенок с экстремально низким весом в 510 грамм
© Служба новостей «URA.RU»
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Все малыши получили медпомощь и остались живы, несмотря на свой низкий вес (архивное фото)
Все малыши получили медпомощь и остались живы, несмотря на свой низкий вес (архивное фото) Фото:

Самый экстремально низкий вес новорожденного, появившегося на свет в Тюменской области за последние полтора года, составил 510 граммов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«С начала 2023 года и за шесть месяцев 2024 года самая низкая масса тела ребенка, рожденного в Тюменской области, составила 510 граммов. Малыш появился на свет на сроке в 28,2 недели», — сообщили URA.RU в депздраве.

Подобный вес равен массе стандартной булки хлеба. Также в топ-5 самых маленьких младенцев вошли дети со следующим весом (все они, как и первый ребенок в списке, выжили):

  • 540 грамм: таких малышей было двое, они родились в 26,1 неделю и в 28,3 недели;
  • 600 грамм, 25,6 недели;
  • 700 грамм, 25,6 недели;
  • 720 грамм, 29,3 недели.

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Самый экстремально низкий вес новорожденного, появившегося на свет в Тюменской области за последние полтора года, составил 510 граммов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «С начала 2023 года и за шесть месяцев 2024 года самая низкая масса тела ребенка, рожденного в Тюменской области, составила 510 граммов. Малыш появился на свет на сроке в 28,2 недели», — сообщили URA.RU в депздраве. Подобный вес равен массе стандартной булки хлеба. Также в топ-5 самых маленьких младенцев вошли дети со следующим весом (все они, как и первый ребенок в списке, выжили):
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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