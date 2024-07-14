В Тюменской области родился ребенок весом с булку хлеба

Все малыши получили медпомощь и остались живы, несмотря на свой низкий вес (архивное фото)
Самый экстремально низкий вес новорожденного, появившегося на свет в Тюменской области за последние полтора года, составил 510 граммов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«С начала 2023 года и за шесть месяцев 2024 года самая низкая масса тела ребенка, рожденного в Тюменской области, составила 510 граммов. Малыш появился на свет на сроке в 28,2 недели», — сообщили URA.RU в депздраве.
Подобный вес равен массе стандартной булки хлеба. Также в топ-5 самых маленьких младенцев вошли дети со следующим весом (все они, как и первый ребенок в списке, выжили):
- 540 грамм: таких малышей было двое, они родились в 26,1 неделю и в 28,3 недели;
- 600 грамм, 25,6 недели;
- 700 грамм, 25,6 недели;
- 720 грамм, 29,3 недели.
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