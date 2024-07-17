В ходе проверок было обнаружено более 100 нарушений
Власти ЯНАО провели плановую проверку управляющих компаний, ТСЖ, ОМС и иных организаций. В ходе работы инспекции, жилищный надзор выявил 117 нарушений.
Как следует из данных департамента Госжилнадзора ЯНАО, за полтора месяца проведено 205 проверок. Предметом осмотра стали требования к использованию и сохранности, предоставлению коммунальных услуг собственникам, правила содержания общего имущества и обеспечение доступности для инвалидов в многоквартирных домах.
Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов ЖКХ. Постановление Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 июля текущего года.
Данные по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 14.07.2024
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