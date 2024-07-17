17 июля 2024

Госжилнадзор ЯНАО выявил нарушения более чем у половины управляющих организаций. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверок было обнаружено более 100 нарушений
В ходе проверок было обнаружено более 100 нарушений Фото:

Власти ЯНАО провели плановую проверку управляющих компаний, ТСЖ, ОМС и иных организаций. В ходе работы инспекции, жилищный надзор выявил 117 нарушений.

Как следует из данных департамента Госжилнадзора ЯНАО, за полтора месяца проведено 205 проверок. Предметом осмотра стали требования к использованию и сохранности, предоставлению коммунальных услуг собственникам, правила содержания общего имущества и обеспечение доступности для инвалидов в многоквартирных домах.

Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов ЖКХ. Постановление Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 июля текущего года.

Данные по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 14.07.2024
Данные по информации, размещенной в ГИС ЖКХ, по состоянию на 14.07.2024
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Власти ЯНАО провели плановую проверку управляющих компаний, ТСЖ, ОМС и иных организаций. В ходе работы инспекции, жилищный надзор выявил 117 нарушений. Как следует из данных департамента Госжилнадзора ЯНАО, за полтора месяца проведено 205 проверок. Предметом осмотра стали требования к использованию и сохранности, предоставлению коммунальных услуг собственникам, правила содержания общего имущества и обеспечение доступности для инвалидов в многоквартирных домах. Ранее URA.RU сообщало о росте тарифов ЖКХ. Постановление Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 июля текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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