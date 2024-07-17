В мэрии Шадринска назначили нового главбуха и начальника отдела опеки

В администрации города Шадринска Курганской области произошли кадровые перестановки. Начальником отдела опеки назначена Елена Сухорукова, а главным бухгалтером — Юлия Титова, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Отдел опеки возглавила Елена Сухорукова, много лет проработавшая в этом отделе. Должность освободилась в связи с переходом руководителя в отдел образования. Главным бухгалтером администрации назначена Юлия Титова», — сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.
Титова до повышения работала главным бухгалтером в спорткомитете города Шадринска, где зарекомендовала себя как отличный специалист. Ранее URA.RU писало, что у мэра Шадринска Антона Мокана появился новый первый заместитель. Им стал управделами администрации Сергей Сорокин. Ранее должность занимал Валерий Харитонов, он покинул пост по собственному желанию. Освободилась должность руководителя отдела образования администрации Шадринска в связи с выходом Светланы Кислицыной на заслуженный отдых.
Елена Сухорукова возглавила отдел опеки в администрации города Шадринска
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В администрации города Шадринска Курганской области произошли кадровые перестановки. Начальником отдела опеки назначена Елена Сухорукова, а главным бухгалтером — Юлия Титова, сообщили в пресс-службе мэрии. «Отдел опеки возглавила Елена Сухорукова, много лет проработавшая в этом отделе. Должность освободилась в связи с переходом руководителя в отдел образования. Главным бухгалтером администрации назначена Юлия Титова», — сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска. Титова до повышения работала главным бухгалтером в спорткомитете города Шадринска, где зарекомендовала себя как отличный специалист. Ранее URA.RU писало, что у мэра Шадринска Антона Мокана появился новый первый заместитель. Им стал управделами администрации Сергей Сорокин. Ранее должность занимал Валерий Харитонов, он покинул пост по собственному желанию. Освободилась должность руководителя отдела образования администрации Шадринска в связи с выходом Светланы Кислицыной на заслуженный отдых.