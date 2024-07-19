В ЯНАО в два раза увеличили выплату бойцам СВО, а жестокую мать арестовали: события дня

Военнослужащим, заключившим контракты в ЯНАО, выплатят 1,1 миллиона рублей
Правительство ЯНАО увеличило выплаты военнослужащим, заключившим контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции с 600 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей. Суд Ноябрьска вынес решение об аресте матери, которая подвергла сына насилию. Об этих и других событиях, произошедших в округе 19 июля, читайте в материале URA.RU.
- Окружное правительство увеличило выплату военнослужащим, заключающим контракты в военных комиссариатах Ямала до одного миллиона ста тысяч рублей. Повышенные выплаты будут выплачиваться с 1 июля. Тем, кто заключил контракт после этой даты, но получил выплату в 600 тыс. рублей, недостающие средства будут переведены автоматически.
- Также, правительство округа произведет субсидирование некоторых рейсов. Это необходимо, чтобы ямальцы могли осуществлять внутренние перелеты по доступным ценам.
- На выборы главы Пуровского района заявился второй кандидат. Им стал глава администрации деревни Харампур Олег Шмыков. Он составит конкуренцию Кириллу Трапезникову.
- В то же время, территориальный избирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты муниципальной думы двум детям оппозиционного депутата Александра Бондарчука. Оппозиционер выдвигается в думу Ноябрьска вместе со своей семьей.
- Глава Ямальского района Андрей Кугаевский отправился собирать наказы у оленеводов Тазовского района. А власти ЯНАО выделили почти 100 миллионов рублей на ремонт дома, о котором говорил тундровик-оппозиционер Ейко Сэротэтто.
- Суд Ноябрьска принял решение арестовать женщину, которая издевалась над сыновьями. Решение было принято 17 июля, но известно об этом стало только сегодня.
- Оперативник отделения по борьбе с коррупцией, бравший взятки у бизнесмена, был уволен со службы. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
- В Тарко-Сале недобросовестный таксист обманул тяжело больную женщину. С ее слов, он не только не помог ей с вещами, но и взял за поездку по двойному тарифу.
- В Новом Порту массово погибла рыба. Ученые объяснили это явление естественными причинами.
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