Мэр деревни вступил в конкуренцию за пост главы Пуровского района ЯНАО

Конкуренцию Кириллу Трапезникову составит глава деревни ЯНАО
Глава администрации деревни Харампур (ЯНАО) Олег Шмыков подал заявление на участие в конкурсе на должность главы Пуровского района. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.
«Обучение в Ямальской школе кадрового резерва и выход в финал конкурса управленцев „Лидеры России“ позволили развить многие навыки и усвоить новые знания», — поделился глава деревни на своей странице VK.
Ранее URA.RU сообщало о первом участнике конкурса. Им стал врио главы района Кирилл Трапезников.
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