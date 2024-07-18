18 июля 2024

Мэр деревни вступил в конкуренцию за пост главы Пуровского района ЯНАО

Глава ямальской деревни Харампур заявился на выборы главы Пуровского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкуренцию Кириллу Трапезникову составит глава деревни ЯНАО
Конкуренцию Кириллу Трапезникову составит глава деревни ЯНАО Фото:

Глава администрации деревни Харампур (ЯНАО) Олег Шмыков подал заявление на участие в конкурсе на должность главы Пуровского района. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.

«Обучение в Ямальской школе кадрового резерва и выход в финал конкурса управленцев „Лидеры России“ позволили развить многие навыки и усвоить новые знания», — поделился глава деревни на своей странице VK.

Ранее URA.RU сообщало о первом участнике конкурса. Им стал врио главы района Кирилл Трапезников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава администрации деревни Харампур (ЯНАО) Олег Шмыков подал заявление на участие в конкурсе на должность главы Пуровского района. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях. «Обучение в Ямальской школе кадрового резерва и выход в финал конкурса управленцев „Лидеры России“ позволили развить многие навыки и усвоить новые знания», — поделился глава деревни на своей странице VK. Ранее URA.RU сообщало о первом участнике конкурса. Им стал врио главы района Кирилл Трапезников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...