20 июля 2024
19 июля 2024

В ДТП с внедорожником на трассе под Курганом фура завалилась на обочину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел рано утром 21 июля, передали очевидцы
Инцидент произошел рано утром 21 июля, передали очевидцы Фото:

У отворота на Веденское в Кетовской округе Курганской области большегруз завалился на обочину в результате аварии. По словам очевидцев, рядом стоят поврежденный импортный кроссовер и отечественная легковушка. 

«ДТП на веденском перекрестке в Кетовском округе. Фура лежит на боку на крае проезжей части, разбитый Hyundai и LADA Granta — рядом», — пояснили собеседники агентства.

Их слова подтверждают кадры, снятые на видеорегистратор и выложенные в telegram-канале «KGN45 КУРГАН». В полиции уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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У отворота на Веденское в Кетовской округе Курганской области большегруз завалился на обочину в результате аварии. По словам очевидцев, рядом стоят поврежденный импортный кроссовер и отечественная легковушка.  «ДТП на веденском перекрестке в Кетовском округе. Фура лежит на боку на крае проезжей части, разбитый Hyundai и LADA Granta — рядом», — пояснили собеседники агентства. Их слова подтверждают кадры, снятые на видеорегистратор и выложенные в telegram-канале «KGN45 КУРГАН». В полиции уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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