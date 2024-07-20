Инцидент произошел рано утром 21 июля, передали очевидцы
У отворота на Веденское в Кетовской округе Курганской области большегруз завалился на обочину в результате аварии. По словам очевидцев, рядом стоят поврежденный импортный кроссовер и отечественная легковушка.
«ДТП на веденском перекрестке в Кетовском округе. Фура лежит на боку на крае проезжей части, разбитый Hyundai и LADA Granta — рядом», — пояснили собеседники агентства.
Их слова подтверждают кадры, снятые на видеорегистратор и выложенные в telegram-канале «KGN45 КУРГАН». В полиции уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!