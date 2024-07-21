21 июля 2024

В Тюмени открылся новый магазин спортивной одежды из США и Европы

В Тюмени открылся магазин спортивной одежды Hiker
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин специализируется на продаже спортивной одежды и обуви
Магазин специализируется на продаже спортивной одежды и обуви Фото:

В Тюмени открылся магазин спортивной одежды Hiker. Там представлена одежда и обувь из США и Европы. Информация об открытии указана на сайте ТРЦ.

«Сеть мультибрендовых магазинов Hiker пришла в Тюмень. Коллекции будут актуальны для фанатов активного отдыха на природе и ценителей аутдор-брендов: The North Face, Salomon, Vans, Napapijri, On Running и других», — говорится в сообщении представителей компании.

Сеть магазинов Hiker присутствует во многих российских городах. Спортивные товары под этой маркой можно купить в Москве, Санкт-Петербурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени открылся магазин спортивной одежды Hiker. Там представлена одежда и обувь из США и Европы. Информация об открытии указана на сайте ТРЦ. «Сеть мультибрендовых магазинов Hiker пришла в Тюмень. Коллекции будут актуальны для фанатов активного отдыха на природе и ценителей аутдор-брендов: The North Face, Salomon, Vans, Napapijri, On Running и других», — говорится в сообщении представителей компании. Сеть магазинов Hiker присутствует во многих российских городах. Спортивные товары под этой маркой можно купить в Москве, Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...