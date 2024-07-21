В Тюмени открылся новый магазин спортивной одежды из США и Европы

Магазин специализируется на продаже спортивной одежды и обуви
В Тюмени открылся магазин спортивной одежды Hiker. Там представлена одежда и обувь из США и Европы. Информация об открытии указана на сайте ТРЦ.
«Сеть мультибрендовых магазинов Hiker пришла в Тюмень. Коллекции будут актуальны для фанатов активного отдыха на природе и ценителей аутдор-брендов: The North Face, Salomon, Vans, Napapijri, On Running и других», — говорится в сообщении представителей компании.
Сеть магазинов Hiker присутствует во многих российских городах. Спортивные товары под этой маркой можно купить в Москве, Санкт-Петербурге.
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