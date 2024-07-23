В Тюмени список водоемов, разрешенных для купания, расширили до десяти. Специальное разрешение выдали озеру Липовое. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области на сегодняшний день на основании заявлений выдано 10 санитарно-эпидемиологический заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации. <...> Озеро Липовое ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде „Аквайспорт-Тюмень“ по адресу Тюменская область, Тюмень, озеро Липовое», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.
Также в Тюменской области также разрешено купаться в водоемах:
- база отдыха «Верхний Бор»;
- Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»;
- «Серебряный бор»;
- пруд Лесной;
- «Ребячья республика»;
- «Олимпийская Ребячка»;
- озеро Андреевское;
- озеро Бобровое;
- озеро Сингуль.
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