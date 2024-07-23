23 июля 2024

В Тюмени расширили список озер, разрешенных для купания. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключение от Роспотребнадзора получило также озеро Липовое
Заключение от Роспотребнадзора получило также озеро Липовое Фото:

В Тюмени список водоемов, разрешенных для купания, расширили до десяти. Специальное разрешение выдали озеру Липовое. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области на сегодняшний день на основании заявлений выдано 10 санитарно-эпидемиологический заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации. <...> Озеро Липовое ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде „Аквайспорт-Тюмень“ по адресу Тюменская область, Тюмень, озеро Липовое», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре. 

Также в Тюменской области также разрешено купаться в водоемах:

  • база отдыха «Верхний Бор»;
  • Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»;
  • «Серебряный бор»;
  • пруд Лесной;
  • «Ребячья республика»;
  • «Олимпийская Ребячка»;
  • озеро Андреевское;
  • озеро Бобровое;
  • озеро Сингуль.

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В Тюмени список водоемов, разрешенных для купания, расширили до десяти. Специальное разрешение выдали озеру Липовое. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области на сегодняшний день на основании заявлений выдано 10 санитарно-эпидемиологический заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации. <...> Озеро Липовое ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде „Аквайспорт-Тюмень“ по адресу Тюменская область, Тюмень, озеро Липовое», — рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре.  Также в Тюменской области также разрешено купаться в водоемах:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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