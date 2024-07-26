В Тюмени еще 10-20 лет назад вместо элитных ЖК стояли покосившиеся деревянные дома
Тюмень отмечает свой 438 день рождения 27 июля. Только за последние 20 лет город пережил множество изменений — пустыри и окраины превращались в центральные площади, кинотеатры сносились, а деревянный центр стал кварталом для самых богатых людей города. О том, как еще поменялась Тюмень за последние десятки лет — в фоторепортаже URA.RU.
Тюрьма на Орджоникидзе
Тюремный острог был построен по указу Екатерины Второй в 1782 году. Под следственный изолятор здание отдали в 1937 году. Все эти годы тюрьма находилась на окраине Тюмени, а сейчас это самый центр города.
С 1960-х годов этот район города начинает активно застраиваться. Здесь появляется тюменский универмаг и первые «хрущевки», в которых жили работники тюрьмы. Сейчас это самый центр города, рядом располагается Цветной бульвар – центральная точка притяжения горожан в праздники.
Тюменский универмаг
Здание на ул. Орджоникидзе было построено в Тюмени в 1971 году. Туда и переехал магазин из дома на перекрестке улиц Республики и Первомайской (сейчас там находится ТЦ «Москва»).
Сначала тюменский ЦУМ назывался просто «Универмаг». Свое современное имя он получил в 1974 году.
Горсад — Цветной бульвар
Городской сад был создан на месте Базарной площади в 1936 году. В 1940 году его переименовали в ЦПКиО, но для тюменцев он остался Горсадом до появления Цветного бульвара.
Реновацию ЦПКиО провел бывший губернатор области Сергей Собянин. Неизменным осталось только колесо обозрения, хотя его переместили чуть ближе к зданию тюменского цирка.
Центральный рынок
Площадь у Центрального рынка – тоже наследник Базарной из XIX века, в 1990-х года была опасным местом для горожан. Вместе с эпохой нулевых в Тюмень пришла и реконструкция площади.
На площади у рынка появилась брусчатка, фонтан, гранитные тротуары и обновленное здание Арбитражного суда. Неизменным осталось только здание самого Центрального рынка.
Тюменская филармония
Новое здание бывшее Концертно-эстрадное бюро получило в 1967 году. До этого концертный зал располагался чуть дальше по улице Республики – в доме 36.
Реконструкция здания была проведена в 2001-2003 годы. После этого вместимость его увеличилась с 400 до 1229 посадочных мест. Здесь проходили инаугурации тюменских губернаторов – Рокецкого, Собянина и Якушева.
Тюменский Дом печати
Тюменский Дом печати когда-то в Тюмени было единственным зданием, которое построили москвичи. Проект был типовым, а вот мозаичная фреска «Печать – голос времени» – уникальной. Ее создали художники московского комбината декоративного искусства во главе с Владимиром Шаболиным.
Сейчас вокруг тюменского Дома печати находится несколько элитных ЖК. А его самого почти не видно из-за деревьев.
Площадь 400-летия Тюмени
Тюмень в 1979 году обогатилась двумя культурными объектами – памятником В. И. Ленину на Центральной площади и кинотеатром «Юбилейный». В дальнейшем площадь возле кинотеатра будет менять свой облик чаще, чем какое-либо еще место в городе.
В 1998 году кинотеатр реконструировали, вместо него появился «Арт-Палас», который так и не открылся. Из-за нарушений при строительстве, здание было опасно для посетителей и его решили снести в 2012 году.
Железнодорожный вокзал
Тюменский железнодорожный вокзал построили в 1885 году. Уже к 1940-м он перестал справляться с пассажиропотоком и к 1970-м годам его было решено снести.
Здание нового вокзала построили прямо перед старым в 1974 году. Изначально в нем располагалась еще и гостиница для проезжающих.
Кинотеатр «Космос»
Еще одно знаменитое здание Тюмени, которое пережило не одну реконструкцию. Кинотеатр «Космос» был построен в 1965 году и был самым большим кинотеатром города.
В 1980-х здесь показывали фильм «Асса», в 1990-х сюда приезжал актер Сергей Бодров и показывали импортные фильмы, а в 2016 его реконструировали и передали молодежным театральным объединениям. Сейчас в планах у тюменских властей его снести.
Улица Мельникайте
В 1950-е Тюмени понадобился новый проспект и тогда решили облагородить улицу Проектируемую. Так появилась улица имени Героя Советского Союза Маритэ Мельникайте.
Сейчас улица делит Тюмень на северную и южную часть, на ней находятся ОКБ №2, здания опорного вуза ТИУ и Площадь памяти.
Улица Сакко
До 2000-х годов по улицам за зданием тюменской областной Думы (бывший обком) ходить было небезопасно и неприятно. Размытые дороги и покосившиеся деревянные дома - единственные пейзажи, которые мог увидеть прогуливающийся горожанин. На фото - дом по адресу Сакко, 26.
Сейчас улица Сакко - это квартал элитных жилых комплексов и приятных глазу объектов городской среды. На фото тот же адрес - Сакко, 26. Стоимость недвижимости здесь начинается от 170 тыс. рублей за кв. м.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!