Мошенники «заложили» дачу Долиной за 50 млн рублей

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Реальная стоимость дачи Ларисы Долиной оценивается в 70 миллионов рублей
Реальная стоимость дачи Ларисы Долиной оценивается в 70 миллионов рублей Фото:

Мошенники «заложили» дачу певицы Ларисы Долиной на сумму 50 миллионов рублей. Как сообщается, артистка могла также использовать свой загородный дом в качестве залога для получения займа, который планировался для финансирования её юбилейного гастрольного тура.

«Долина могла заложить свой загородный дом ради займа для оплаты ее юбилейного гастрольного тура. Сумма — 50 миллионов рублей, стоимость дачи — 70 миллионов. Правда, представители артистки говорят: сама Долина дом не закладывала, это сделали мошенники», — сообщает telegram-канал Mash.

Согласно документам, певица взяла кредит в 50 миллионов под залог своего дома в Протасовке. Займ выдан под высокую процентную ставку — 30% годовых на 12 месяцев. В карточке заемщика указаны данные об «очень хорошем» доходе. Однако банки не одобрили кредиты Долиной из-за плохой кредитной истории.

Директор певицы Сергей Пудовкин в комментарии «Комсомольской правде» опроверг слухи о займе, сообщив, что средства на юбилейный тур есть. Он утверждает, что мошенники незаконно получили доступ к документам артистки, включая фотографии ее дачи, с целью обмана. В настоящее время юрист занимается делом, и вскоре будет подано заявление в полицию, заключил Пудовкин.

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Мошенники «заложили» дачу певицы Ларисы Долиной на сумму 50 миллионов рублей. Как сообщается, артистка могла также использовать свой загородный дом в качестве залога для получения займа, который планировался для финансирования её юбилейного гастрольного тура. «Долина могла заложить свой загородный дом ради займа для оплаты ее юбилейного гастрольного тура. Сумма — 50 миллионов рублей, стоимость дачи — 70 миллионов. Правда, представители артистки говорят: сама Долина дом не закладывала, это сделали мошенники», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно документам, певица взяла кредит в 50 миллионов под залог своего дома в Протасовке. Займ выдан под высокую процентную ставку — 30% годовых на 12 месяцев. В карточке заемщика указаны данные об «очень хорошем» доходе. Однако банки не одобрили кредиты Долиной из-за плохой кредитной истории. Директор певицы Сергей Пудовкин в комментарии «Комсомольской правде» опроверг слухи о займе, сообщив, что средства на юбилейный тур есть. Он утверждает, что мошенники незаконно получили доступ к документам артистки, включая фотографии ее дачи, с целью обмана. В настоящее время юрист занимается делом, и вскоре будет подано заявление в полицию, заключил Пудовкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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