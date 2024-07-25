25 июля 2024

Власти рассказали, как в Тюмени застроят район Ново-Патрушево

В Тюмени в районе Ново-Патрушево построят новые высотки, детсады и школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые дома возведут к 2035 году
Первые дома возведут к 2035 году Фото:

В Тюмени застроят Ново-Патрушево новыми многоэтажными домами. В планах у мэрии также возвести в микрорайоне поликлинику, пять детских садов, культурно-досуговый центр и пожарное депо. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.

"Предусмотрено размещение среднеэтажных и многоэтажных жилых домов со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями. Общая площадь жилищного фонда составит 350 000 кв. м, площадь встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений - 21010 кв. м. Этажность жилых домов - от 8 до 25 этажей", — указано в постановлении.

Помимо высоток, в микрорайоне построят поликлинику на 425 посещений в смену, пять детских садов, школу на 1501 учащихся. Также в документах отмечено, что в Ново-Патрушево появится межшкольный учебно-производственный комбинат, библиотека, культурно-досуговый центр на 300 человек. Первые дома с паркингами возведут к 2035 году, район полностью застроят до 2040 года.

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В Тюмени застроят Ново-Патрушево новыми многоэтажными домами. В планах у мэрии также возвести в микрорайоне поликлинику, пять детских садов, культурно-досуговый центр и пожарное депо. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии. "Предусмотрено размещение среднеэтажных и многоэтажных жилых домов со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями. Общая площадь жилищного фонда составит 350 000 кв. м, площадь встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений - 21010 кв. м. Этажность жилых домов - от 8 до 25 этажей", — указано в постановлении. Помимо высоток, в микрорайоне построят поликлинику на 425 посещений в смену, пять детских садов, школу на 1501 учащихся. Также в документах отмечено, что в Ново-Патрушево появится межшкольный учебно-производственный комбинат, библиотека, культурно-досуговый центр на 300 человек. Первые дома с паркингами возведут к 2035 году, район полностью застроят до 2040 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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