Власти рассказали, как в Тюмени застроят район Ново-Патрушево

В Тюмени застроят Ново-Патрушево новыми многоэтажными домами. В планах у мэрии также возвести в микрорайоне поликлинику, пять детских садов, культурно-досуговый центр и пожарное депо. Такая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.
"Предусмотрено размещение среднеэтажных и многоэтажных жилых домов со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями. Общая площадь жилищного фонда составит 350 000 кв. м, площадь встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений - 21010 кв. м. Этажность жилых домов - от 8 до 25 этажей", — указано в постановлении.
Помимо высоток, в микрорайоне построят поликлинику на 425 посещений в смену, пять детских садов, школу на 1501 учащихся. Также в документах отмечено, что в Ново-Патрушево появится межшкольный учебно-производственный комбинат, библиотека, культурно-досуговый центр на 300 человек. Первые дома с паркингами возведут к 2035 году, район полностью застроят до 2040 года.
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