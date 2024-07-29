Песков раскрыл, какие проблемные вопросы есть между РФ и Белоруссией

Между Россией и Белоруссией есть несколько проблемных вопросов, таких как вопросы безопасности и торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Неизбежны моменты, которые решаются в постоянном режиме нашими правительствами. Лидеры обсуждали торгов-экономическое сотрудничество, вопросы безопасности, весь спектр вопросов был проговорен двумя президентами», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя общения президентов двух стран. Информацию передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что между странами многогранные двусторонние отношения, Россия и Белоруссия находятся «в союзном государстве».
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