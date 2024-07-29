Песков раскрыл, какие проблемные вопросы есть между РФ и Белоруссией

Песков: между Россией и Белоруссией стоят вопросы безопасности и экономики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Белоруссией есть вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества
Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Белоруссией есть вопросы безопасности и торгово-экономического сотрудничества Фото:

Между Россией и Белоруссией есть несколько проблемных вопросов, таких как вопросы безопасности и торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неизбежны моменты, которые решаются в постоянном режиме нашими правительствами. Лидеры обсуждали торгов-экономическое сотрудничество, вопросы безопасности, весь спектр вопросов был проговорен двумя президентами», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя общения президентов двух стран. Информацию передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что между странами многогранные двусторонние отношения, Россия и Белоруссия находятся «в союзном государстве».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между Россией и Белоруссией есть несколько проблемных вопросов, таких как вопросы безопасности и торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Неизбежны моменты, которые решаются в постоянном режиме нашими правительствами. Лидеры обсуждали торгов-экономическое сотрудничество, вопросы безопасности, весь спектр вопросов был проговорен двумя президентами», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя общения президентов двух стран. Информацию передает корреспондент URA.RU. Песков также подчеркнул, что между странами многогранные двусторонние отношения, Россия и Белоруссия находятся «в союзном государстве».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...