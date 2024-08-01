Курганца будут судить по делу о хулиганском убийстве, совершенном в прошлом веке. Фото

02 августа 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Курганские следователи завершили расследование хулиганского убийства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Кетовского округа будут судить по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Следователи считают, что ранее судимый мужчина в 1996 году жестоко избил односельчанина в клубе, который от побоев скончался. Расследование завершено, заявили в СУ СК России по Курганской области. «Благодаря новым свидетельским показаниям и судебно-медицинской экспертизе удалось восстановить картину преступления и опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности», — отмечается в сообщении следственного управления. Смертельная драка случилась в октябре 1996 года в селе Центральное Лебяжьевского района. По данным следствия, конфликт, возникший в местном клубе, привел к тому, что обвиняемый избил односельчанина до смерти. Пострадавший умер на улице. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и дело скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали мужчину по обвинению в убийстве 28-летней давности. Следователи считают, что 46-летний курганец в свое время сумел уйти от ответственности за совершенное убийство, дав показания на третьих лиц. Курганца будут судить по делу об убийстве в клубе в 1996 году VK СУ СК России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Кетовского округа будут судить по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Следователи считают, что ранее судимый мужчина в 1996 году жестоко избил односельчанина в клубе, который от побоев скончался. Расследование завершено, заявили в СУ СК России по Курганской области. «Благодаря новым свидетельским показаниям и судебно-медицинской экспертизе удалось восстановить картину преступления и опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности», — отмечается в сообщении следственного управления. Смертельная драка случилась в октябре 1996 года в селе Центральное Лебяжьевского района. По данным следствия, конфликт, возникший в местном клубе, привел к тому, что обвиняемый избил односельчанина до смерти. Пострадавший умер на улице. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и дело скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали мужчину по обвинению в убийстве 28-летней давности. Следователи считают, что 46-летний курганец в свое время сумел уйти от ответственности за совершенное убийство, дав показания на третьих лиц.