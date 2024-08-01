01 августа 2024

Курганца будут судить по делу о хулиганском убийстве, совершенном в прошлом веке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские следователи завершили расследование хулиганского убийства Фото:

Жителя Кетовского округа будут судить по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Следователи считают, что ранее судимый мужчина в 1996 году жестоко избил односельчанина в клубе, который от побоев скончался. Расследование завершено, заявили в СУ СК России по Курганской области.

«Благодаря новым свидетельским показаниям и судебно-медицинской экспертизе удалось восстановить картину преступления и опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности», — отмечается в сообщении следственного управления. Смертельная драка случилась в октябре 1996 года в селе Центральное Лебяжьевского района.

По данным следствия, конфликт, возникший в местном клубе, привел к тому, что обвиняемый избил односельчанина до смерти. Пострадавший умер на улице. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и дело скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали мужчину по обвинению в убийстве 28-летней давности. Следователи считают, что 46-летний курганец в свое время сумел уйти от ответственности за совершенное убийство, дав показания на третьих лиц.

Курганца будут судить по делу об убийстве в клубе в 1996 году
Курганца будут судить по делу об убийстве в клубе в 1996 году

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Жителя Кетовского округа будут судить по делу об убийстве из хулиганских побуждений. Следователи считают, что ранее судимый мужчина в 1996 году жестоко избил односельчанина в клубе, который от побоев скончался. Расследование завершено, заявили в СУ СК России по Курганской области. «Благодаря новым свидетельским показаниям и судебно-медицинской экспертизе удалось восстановить картину преступления и опровергнуть версию обвиняемого о его непричастности», — отмечается в сообщении следственного управления. Смертельная драка случилась в октябре 1996 года в селе Центральное Лебяжьевского района. По данным следствия, конфликт, возникший в местном клубе, привел к тому, что обвиняемый избил односельчанина до смерти. Пострадавший умер на улице. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и дело скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики задержали мужчину по обвинению в убийстве 28-летней давности. Следователи считают, что 46-летний курганец в свое время сумел уйти от ответственности за совершенное убийство, дав показания на третьих лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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