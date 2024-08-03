03 августа 2024
02 августа 2024

В Курганской области замечена саранча, откладывающая яйца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Личинки саранчи появляются весной (архивное фото) Фото:

В Каргапольском округе Курганской области была замечена саранча, откладывающая яйца. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Саранча, откладывающая яйца, была замечена в Каргапольском округе. В конце лета самка откладывает в теплую и сырую почву от 10 до 90 яиц, делая это при помощи яйцеклада. Яйца лопаются следующей весной и из них появляются личинки, напоминающие взрослую особь, но без крыльев», — рассказала читательница.

В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия. В период массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на один квадратный метр.

Для борьбы с саранчой используют несколько способов: механическое повреждение, которое неприменимо в промышленных объемах, и химический способ — обработка сельхозугодий ядохимикатами. Все защитные мероприятия следует проводить, пока саранча находится в фазе личинки, так как во взрослой фазе эти насекомые становятся устойчивыми к химии.

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В Каргапольском округе Курганской области была замечена саранча, откладывающая яйца. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Саранча, откладывающая яйца, была замечена в Каргапольском округе. В конце лета самка откладывает в теплую и сырую почву от 10 до 90 яиц, делая это при помощи яйцеклада. Яйца лопаются следующей весной и из них появляются личинки, напоминающие взрослую особь, но без крыльев», — рассказала читательница. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия. В период массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на один квадратный метр. Для борьбы с саранчой используют несколько способов: механическое повреждение, которое неприменимо в промышленных объемах, и химический способ — обработка сельхозугодий ядохимикатами. Все защитные мероприятия следует проводить, пока саранча находится в фазе личинки, так как во взрослой фазе эти насекомые становятся устойчивыми к химии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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