В Курганской области замечена саранча, откладывающая яйца. Видео

04 августа 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Личинки саранчи появляются весной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каргапольском округе Курганской области была замечена саранча, откладывающая яйца. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Саранча, откладывающая яйца, была замечена в Каргапольском округе. В конце лета самка откладывает в теплую и сырую почву от 10 до 90 яиц, делая это при помощи яйцеклада. Яйца лопаются следующей весной и из них появляются личинки, напоминающие взрослую особь, но без крыльев», — рассказала читательница. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия. В период массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на один квадратный метр. Для борьбы с саранчой используют несколько способов: механическое повреждение, которое неприменимо в промышленных объемах, и химический способ — обработка сельхозугодий ядохимикатами. Все защитные мероприятия следует проводить, пока саранча находится в фазе личинки, так как во взрослой фазе эти насекомые становятся устойчивыми к химии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каргапольском округе Курганской области была замечена саранча, откладывающая яйца. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Саранча, откладывающая яйца, была замечена в Каргапольском округе. В конце лета самка откладывает в теплую и сырую почву от 10 до 90 яиц, делая это при помощи яйцеклада. Яйца лопаются следующей весной и из них появляются личинки, напоминающие взрослую особь, но без крыльев», — рассказала читательница. В открытых источниках указывается, что нашествие саранчи является одной из наиболее тяжелых сельскохозяйственных катастроф. Собираясь в стаи, насекомые могут за сутки передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках еды, уничтожая на своем пути все сельхозугодия. В период массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на один квадратный метр. Для борьбы с саранчой используют несколько способов: механическое повреждение, которое неприменимо в промышленных объемах, и химический способ — обработка сельхозугодий ядохимикатами. Все защитные мероприятия следует проводить, пока саранча находится в фазе личинки, так как во взрослой фазе эти насекомые становятся устойчивыми к химии.