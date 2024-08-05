В Тюмени появится новый мурал: арт-объект, созданный в честь первого директора Тюменской филармонии и почетного жителя города Леонида Згерского, откроют в одноименном сквере на улице Республики. Об этом сообщает администрация города.
«В сквере Леонида Згерского, расположенном у дома № 29 по улице Республики, создана оригинальная городская картина. Арт-объект на стене Тюменской швейной фабрики под светом ночных прожекторов несколько дней писал художник из Воронежа Ян Посадский. В работе „слышна“ музыкальная тема. Дело в том, что первый директор Тюменской филармонии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени Леонид Згерский играл на виолончели. Арт-объект в виде струнного инструмента появится в сквере после завершения работ», — рассказали в мэрии.
Сейчас сквер благоустраивают. Созданный в нем мурал — это совместный проект управы Центрального округа и «Морфологии улиц». Уличная картина состоит из двух частей. Основу левой составляют фотографии здания и барельефа Тюменской филармонии 70-х годов и профиль Леонида Згерского. В правую часть вписана схема отрывка песни Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского «Желаю вам».
Полностью оценить мурал можно будет после открытия сквера
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В Тюмени появится новый мурал: арт-объект, созданный в честь первого директора Тюменской филармонии и почетного жителя города Леонида Згерского, откроют в одноименном сквере на улице Республики. Об этом сообщает администрация города. «В сквере Леонида Згерского, расположенном у дома № 29 по улице Республики, создана оригинальная городская картина. Арт-объект на стене Тюменской швейной фабрики под светом ночных прожекторов несколько дней писал художник из Воронежа Ян Посадский. В работе „слышна“ музыкальная тема. Дело в том, что первый директор Тюменской филармонии, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тюмени Леонид Згерский играл на виолончели. Арт-объект в виде струнного инструмента появится в сквере после завершения работ», — рассказали в мэрии. Сейчас сквер благоустраивают. Созданный в нем мурал — это совместный проект управы Центрального округа и «Морфологии улиц». Уличная картина состоит из двух частей. Основу левой составляют фотографии здания и барельефа Тюменской филармонии 70-х годов и профиль Леонида Згерского. В правую часть вписана схема отрывка песни Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского «Желаю вам».