В Кургане поймали пьяного водителя, которая ударила полицейского

Пьяная жительница Кургана ударила инспектора Госавтоинспекции после того, как патруль преследовал ее автомобиль. На водителя завели уголовное дело, расследование завершено. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского управления Следственного комитета.
«Находясь в служебном автомобиле, в целях воспрепятствования документированию совершенных ею административных правонарушений, женщина ударила одного из инспекторов. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в отдел полиции, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — указано в посте.
По данным следствия, женщина пыталась скрыться от инспекторов ГАИ. Водителя поймали на том, что она водила машину Toyota Camry в пьяном состоянии. После этого патруль начал преследовать женщину, но погоня быстро прекратилась. Позднее обвиняемая свою вину признала полностью.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник отделения полиции «Половинское» был вынужден открыть предупредительную стрельбу из травматического пистолета и ранить участника разборок, мешавшего оформлять ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser. Ударивший сотрудника курганец получил год принудительных работ и выплатит полицейскому компенсацию.
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Пьяная жительница Кургана ударила инспектора Госавтоинспекции после того, как патруль преследовал ее автомобиль. На водителя завели уголовное дело, расследование завершено. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского управления Следственного комитета. «Находясь в служебном автомобиле, в целях воспрепятствования документированию совершенных ею административных правонарушений, женщина ударила одного из инспекторов. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в отдел полиции, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — указано в посте. По данным следствия, женщина пыталась скрыться от инспекторов ГАИ. Водителя поймали на том, что она водила машину Toyota Camry в пьяном состоянии. После этого патруль начал преследовать женщину, но погоня быстро прекратилась. Позднее обвиняемая свою вину признала полностью. Ранее URA.RU писало, что сотрудник отделения полиции «Половинское» был вынужден открыть предупредительную стрельбу из травматического пистолета и ранить участника разборок, мешавшего оформлять ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser. Ударивший сотрудника курганец получил год принудительных работ и выплатит полицейскому компенсацию.