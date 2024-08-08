В Тюмени снесут легендарный завод

Что построят на месте производства легендарных в СССР весов, пока неизвестно
Тюменский приборостроительный завод, где производили легендарные весы «Тюмень», готовится снести два своих цеха. Об этом сообщает песс-служба администрации города.
«Получено уведомление на адрес департамента земельных отношений и градостроительства. В уведомлении говорится о намерении провести снос по адресам: Одесская 7, Одесская 7 строение 12», — говорится в сообщении.
Что будет построено на месте снесенных цехов, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, с какими проблемами в Тюмени столкнулись после сноса «позорного» долгостроя.
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