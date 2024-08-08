08 августа 2024

В Тюмени снесут легендарный завод

Тюменский приборостроительный завод планирует снести два своих цеха
© Служба новостей «URA.RU»
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Что построят на месте производства легендарных в СССР весов, пока неизвестно
Что построят на месте производства легендарных в СССР весов, пока неизвестно Фото:

Тюменский приборостроительный завод, где производили легендарные весы «Тюмень», готовится снести два своих цеха. Об этом сообщает песс-служба администрации города.

«Получено уведомление на адрес департамента земельных отношений и градостроительства. В уведомлении говорится о намерении провести снос по адресам: Одесская 7, Одесская 7 строение 12», — говорится в сообщении. 

Что будет построено на месте снесенных цехов, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, с какими проблемами в Тюмени столкнулись после сноса «позорного» долгостроя. 

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Тюменский приборостроительный завод, где производили легендарные весы «Тюмень», готовится снести два своих цеха. Об этом сообщает песс-служба администрации города. «Получено уведомление на адрес департамента земельных отношений и градостроительства. В уведомлении говорится о намерении провести снос по адресам: Одесская 7, Одесская 7 строение 12», — говорится в сообщении.  Что будет построено на месте снесенных цехов, пока не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, с какими проблемами в Тюмени столкнулись после сноса «позорного» долгостроя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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