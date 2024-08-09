Тюменец до смерти забил руками свою сожительницу

Житель Ишима Тюменской области до смерти забил свою сожительницу кулаками. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК РФ.
«По версии следствия, между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник, действуя на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес не менее 15 ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных телесных повреждений скончалась», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, проведены все необходимые экспертизы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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