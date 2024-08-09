Тюменец до смерти забил руками свою сожительницу

Житель Тюменской области из ревности до смерти избил свою сожительницу
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Причиной нападения стала ревность
Причиной нападения стала ревность Фото:

Житель Ишима Тюменской области до смерти забил свою сожительницу кулаками. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК РФ.

«По версии следствия, между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник, действуя на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес не менее 15 ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных телесных повреждений скончалась», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, проведены все необходимые экспертизы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Житель Ишима Тюменской области до смерти забил свою сожительницу кулаками. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК РФ. «По версии следствия, между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник, действуя на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес не менее 15 ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных телесных повреждений скончалась», — говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он заключен под стражу, проведены все необходимые экспертизы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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