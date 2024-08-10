В Екатеринбурге ожидается прохладная погода до +20 градусов без значительных осадков. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Облачно с прояснениями. Утром возможен туман — дымка. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью +9-11 градусов тепла», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По Свердловской области ночью температура опустится до +2-4 градусов на юго-западе региона, а на остальной территории будет от +5 до +10 градусов. Днем же градус поднимется в пределах от +15 до +20 градусов.
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