10 августа 2024

В Екатеринбурге ожидается прохладная погода до 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями (архивное фото)
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ожидается прохладная погода до +20 градусов без значительных осадков. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Облачно с прояснениями. Утром возможен туман — дымка. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью +9-11 градусов тепла», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По Свердловской области ночью температура опустится до +2-4 градусов на юго-западе региона, а на остальной территории будет от +5 до +10 градусов. Днем же градус поднимется в пределах от +15 до +20 градусов.

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В Екатеринбурге ожидается прохладная погода до +20 градусов без значительных осадков. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Облачно с прояснениями. Утром возможен туман — дымка. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Днем будет от +18 до +20 градусов, а ночью +9-11 градусов тепла», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По Свердловской области ночью температура опустится до +2-4 градусов на юго-западе региона, а на остальной территории будет от +5 до +10 градусов. Днем же градус поднимется в пределах от +15 до +20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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