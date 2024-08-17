Курганские застройщики вынужденно переводят бизнес в другие регионы

18 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганские застройщики осваивают рынки соседних регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые курганские застройщики стали переводить свой бизнес в другие регионы. Часть из них уже ведет проекты по строительству ЖК в соседних областях. Такое поведение связывают с выросшей конкуренцией внутри региона из-за притока иногородних фирм. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники из строительной сферы. Эксперты отмечают, что осваивание застройщиками новых рынков дает потребителям больше выбора в покупке жилья. «Курганские застройщики начали переводить свой бизнес в соседние регионы после того, как иногородние компании из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени стали активно заходить на курганский рынок, получая масштабные проекты. Учитывая, что в центре Кургане осталось не так много свободной и выгодной для местных застройщиков территории, часть из них переключились на реализацию проектов в соседних областях», — отмечают инсайдеры. Для курганских застройщиков есть немало плюсов перевода бизнеса в другой регион. Во-первых, для них открываются перспективы для расширения своих услуг на более широкие массы людей. Во-вторых, большую роль играет экономический аспект, а учитывая уровень зарплат в городах-миллионниках это означает получение гораздо большей прибыли от строительства жилья. При этом нельзя не отметить и тот факт, что при регистрации бизнеса в соседних областях застройщики могут сэкономить на налогах. В этом случае для Курганской области такой уход компаний из региона будет минусом. Курганские застройщики активно осваивают рынки соседних регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Профессор Курганского государственного университета, доктор экономических наук Сергей Орлов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что присутствие курганских застройщиков на рынках других регионов говорит об их достаточно высокой конкурентоспособности. «В основе принятия решений об освоении новых географических рынков, как правило, лежат экономические факторы. Иными словами, определяющими причинами выхода на новые территории и рынки являются, прежде всего, приемлемая стоимость и доступность экономических и других ресурсов, инфраструктуры, а также складывающиеся в регионах цены», — сказал Орлов. Также эксперт считает, что осваивание курганскими фирмами рынка соседних областей и обратный заход иногородних застройщиков содержит дополнительные выгоды и преимущества как для производителей, так и для потребителей. «Производители продукции расширяют собственную производственную программу, увеличивают объемы строительства, добиваясь за счет реализации эффекта масштаба относительного снижения совокупных и удельных издержек, стоимости единицы продукции, увеличения ее маржинальности и рентабельности. Потребители, в свою очередь, получают более качественную продукцию по сопоставимой и/или относительно низкой цене», — подчеркнул Орлов. Застройщики уходят в другие регионы, чтобы еще более выгодно продавать квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее URA.RU писало, что компания «Кургансельстрой» займется строительством двух высоток в жилом комплексе в Екатеринбурге. Дома от 10 до 25 этажей планируют сдать в районе Уктуса в течение двух лет. Этот проект фирма бизнесмена Евгения Соснина реализует совместно со свердловским девелопером. Также на строительный рынок Екатеринбурга заходит предприниматель Артем Бер, который владеет компанией «БИК-Сервис». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые курганские застройщики стали переводить свой бизнес в другие регионы. Часть из них уже ведет проекты по строительству ЖК в соседних областях. Такое поведение связывают с выросшей конкуренцией внутри региона из-за притока иногородних фирм. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники из строительной сферы. Эксперты отмечают, что осваивание застройщиками новых рынков дает потребителям больше выбора в покупке жилья. «Курганские застройщики начали переводить свой бизнес в соседние регионы после того, как иногородние компании из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени стали активно заходить на курганский рынок, получая масштабные проекты. Учитывая, что в центре Кургане осталось не так много свободной и выгодной для местных застройщиков территории, часть из них переключились на реализацию проектов в соседних областях», — отмечают инсайдеры. Для курганских застройщиков есть немало плюсов перевода бизнеса в другой регион. Во-первых, для них открываются перспективы для расширения своих услуг на более широкие массы людей. Во-вторых, большую роль играет экономический аспект, а учитывая уровень зарплат в городах-миллионниках это означает получение гораздо большей прибыли от строительства жилья. При этом нельзя не отметить и тот факт, что при регистрации бизнеса в соседних областях застройщики могут сэкономить на налогах. В этом случае для Курганской области такой уход компаний из региона будет минусом. Профессор Курганского государственного университета, доктор экономических наук Сергей Орлов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что присутствие курганских застройщиков на рынках других регионов говорит об их достаточно высокой конкурентоспособности. «В основе принятия решений об освоении новых географических рынков, как правило, лежат экономические факторы. Иными словами, определяющими причинами выхода на новые территории и рынки являются, прежде всего, приемлемая стоимость и доступность экономических и других ресурсов, инфраструктуры, а также складывающиеся в регионах цены», — сказал Орлов. Также эксперт считает, что осваивание курганскими фирмами рынка соседних областей и обратный заход иногородних застройщиков содержит дополнительные выгоды и преимущества как для производителей, так и для потребителей. «Производители продукции расширяют собственную производственную программу, увеличивают объемы строительства, добиваясь за счет реализации эффекта масштаба относительного снижения совокупных и удельных издержек, стоимости единицы продукции, увеличения ее маржинальности и рентабельности. Потребители, в свою очередь, получают более качественную продукцию по сопоставимой и/или относительно низкой цене», — подчеркнул Орлов. Ранее URA.RU писало, что компания «Кургансельстрой» займется строительством двух высоток в жилом комплексе в Екатеринбурге. Дома от 10 до 25 этажей планируют сдать в районе Уктуса в течение двух лет. Этот проект фирма бизнесмена Евгения Соснина реализует совместно со свердловским девелопером. Также на строительный рынок Екатеринбурга заходит предприниматель Артем Бер, который владеет компанией «БИК-Сервис».