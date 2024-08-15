Курганские власти раскрыли планы по ремонту больницы в Каргаполье

План ремонта больницы в Каргаполье Курганской области рассчитан до 2026 года

16 августа 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Ранее масштабные ремонтные работы провели внутри здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Межрайонной больнице №5 Каргаполья Курганской области до конца текущего года собираются отреставрировать фасад, а к 2026-му — отремонтировать терапевтическое, родильное и хирургическое отделения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) в этом году добавят финансирование на ремонт фасада. В следующем — терапии, детского и родильного отделений. В 2026 году — хирургии», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее в учреждении был проведен ремонт второго этажа поликлиники. На эти цели направили 5 млн рублей. В здании заменили лифтовое оборудование, провели монтаж кислородной разводки, капитально отремонтировали кровлю. В мае в межрайонной больнице впервые запустили в работу гематологический анализатор. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики различных заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Межрайонной больнице №5 Каргаполья Курганской области до конца текущего года собираются отреставрировать фасад, а к 2026-му — отремонтировать терапевтическое, родильное и хирургическое отделения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) в этом году добавят финансирование на ремонт фасада. В следующем — терапии, детского и родильного отделений. В 2026 году — хирургии», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее в учреждении был проведен ремонт второго этажа поликлиники. На эти цели направили 5 млн рублей. В здании заменили лифтовое оборудование, провели монтаж кислородной разводки, капитально отремонтировали кровлю. В мае в межрайонной больнице впервые запустили в работу гематологический анализатор. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики различных заболеваний.