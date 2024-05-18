В Каргаполье Курганской области в Межрайонной больнице №5 впервые запустили в работу гематологический анализатор. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики при различных заболеваниях.
«В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) введен в эксплуатацию новый гематологический анализатор, данный аппарат появился в больнице впервые. Уникальность состоит в том, что техника полностью автоматическая. Благодаря автоматизированной работе аппарата сокращается время выполнения анализа», — написано в telegram-канале ведомства.
Анализатор способен обработать до 80 проб в час по 26 различным параметрам. После выполнения результат автоматически направляется в электронную базу и доступен в «Госуслугах».
URA.RU уже писало, что в начале мая Шадринской центральной районной больнице выдали средства на ремонт рентгеновского аппарата. Там услугу не оказывали больше года. Также корреспонденты агентства сообщали о Звериноголовской больнице, куда доставили современное оборудование. Закупку осуществила курганская компания по добыче урановой руды.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Каргаполье Курганской области в Межрайонной больнице №5 впервые запустили в работу гематологический анализатор. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики при различных заболеваниях. «В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) введен в эксплуатацию новый гематологический анализатор, данный аппарат появился в больнице впервые. Уникальность состоит в том, что техника полностью автоматическая. Благодаря автоматизированной работе аппарата сокращается время выполнения анализа», — написано в telegram-канале ведомства. Анализатор способен обработать до 80 проб в час по 26 различным параметрам. После выполнения результат автоматически направляется в электронную базу и доступен в «Госуслугах». URA.RU уже писало, что в начале мая Шадринской центральной районной больнице выдали средства на ремонт рентгеновского аппарата. Там услугу не оказывали больше года. Также корреспонденты агентства сообщали о Звериноголовской больнице, куда доставили современное оборудование. Закупку осуществила курганская компания по добыче урановой руды.