18 мая 2024
17 мая 2024

В курганском депздраве похвастались уникальным оборудованием для больницы. Фото

В курганской межрайонной больнице впервые появился гематологический анализатор
© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью нового аппарата можно проводить порядка 80 исследований за час Фото:

В Каргаполье Курганской области в Межрайонной больнице №5 впервые запустили в работу гематологический анализатор. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики при различных заболеваниях.

«В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) введен в эксплуатацию новый гематологический анализатор, данный аппарат появился в больнице впервые. Уникальность состоит в том, что техника полностью автоматическая. Благодаря автоматизированной работе аппарата сокращается время выполнения анализа», — написано в telegram-канале ведомства.

Анализатор способен обработать до 80 проб в час по 26 различным параметрам. После выполнения результат автоматически направляется в электронную базу и доступен в «Госуслугах».

URA.RU уже писало, что в начале мая Шадринской центральной районной больнице выдали средства на ремонт рентгеновского аппарата. Там услугу не оказывали больше года. Также корреспонденты агентства сообщали о Звериноголовской больнице, куда доставили современное оборудование. Закупку осуществила курганская компания по добыче урановой руды.

https://t.me/dzo45/9443
Аппарат является полностью автоматическим

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В Каргаполье Курганской области в Межрайонной больнице №5 впервые запустили в работу гематологический анализатор. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Оборудование позволяет проводить тщательное исследование крови, что обеспечивает точность диагностики при различных заболеваниях. «В Межрайонной больнице №5 (Каргаполье) введен в эксплуатацию новый гематологический анализатор, данный аппарат появился в больнице впервые. Уникальность состоит в том, что техника полностью автоматическая. Благодаря автоматизированной работе аппарата сокращается время выполнения анализа», — написано в telegram-канале ведомства. Анализатор способен обработать до 80 проб в час по 26 различным параметрам. После выполнения результат автоматически направляется в электронную базу и доступен в «Госуслугах». URA.RU уже писало, что в начале мая Шадринской центральной районной больнице выдали средства на ремонт рентгеновского аппарата. Там услугу не оказывали больше года. Также корреспонденты агентства сообщали о Звериноголовской больнице, куда доставили современное оборудование. Закупку осуществила курганская компания по добыче урановой руды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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