Антрополог Дробышевский расскажет жителям ХМАО о выживании в апокалипсис

Станислав Дробышевский приедет с лекциями в ХМАО
Антрополог и известный популяризатор науки Станислав Дробышевский проведет в Ханты-Мансийске серию лекций. На встречах он поделится советами предков, как выжить в апокалипсис. Об этом сообщил музей природы и человека в соцсети «ВКонтакте».
«Музей приглашает на лекции от известного популяризатора науки Станислава Дробышевского. Вас ожидают: „Почему обезьяны не превращаются в людей“, „Происхождение русских“, „Как выжить в апокалипсис“ и другие лекции», — следует из афиши.
Дробышевский не раз приезжал в ХМАО. Одним из самых запоминающихся его выступлений в округе стала лекция про хоббитов.
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