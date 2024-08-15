15 августа 2024

Антрополог Дробышевский расскажет жителям ХМАО о выживании в апокалипсис

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Станислав Дробышевский приедет с лекциями в ХМАО
Станислав Дробышевский приедет с лекциями в ХМАО Фото:

Антрополог и известный популяризатор науки Станислав Дробышевский проведет в Ханты-Мансийске серию лекций. На встречах он поделится советами предков, как выжить в апокалипсис. Об этом сообщил музей природы и человека в соцсети «ВКонтакте».

«Музей приглашает на лекции от известного популяризатора науки Станислава Дробышевского. Вас ожидают: „Почему обезьяны не превращаются в людей“, „Происхождение русских“, „Как выжить в апокалипсис“ и другие лекции», — следует из афиши.

Дробышевский не раз приезжал в ХМАО. Одним из самых запоминающихся его выступлений в округе стала лекция про хоббитов.

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Антрополог и известный популяризатор науки Станислав Дробышевский проведет в Ханты-Мансийске серию лекций. На встречах он поделится советами предков, как выжить в апокалипсис. Об этом сообщил музей природы и человека в соцсети «ВКонтакте». «Музей приглашает на лекции от известного популяризатора науки Станислава Дробышевского. Вас ожидают: „Почему обезьяны не превращаются в людей“, „Происхождение русских“, „Как выжить в апокалипсис“ и другие лекции», — следует из афиши. Дробышевский не раз приезжал в ХМАО. Одним из самых запоминающихся его выступлений в округе стала лекция про хоббитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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