Пациентки поддержали врачей из поликлиники Сургута, на которую обрушились жалобы

Пациентки поддержали гинекологов из женской консультации на улице Игоря Киртбая в Сургуте после публикации URA.RU о частых жалобах на персонал медучреждения. Сургутянки написали восторженные отзывы под самой новостью.
«Ни с чем подобным не сталкивалась. Все три беременности наблюдалась в этой поликлинике…хочу выразить огромную благодарность за колоссальную помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику!» — пишет в комментарии Галина.
Девушки рассказали, что в женской консультации якобы «все на высшем уровне», а персонал вежливый — начиная от гардероба и заканчивая врачами. Однако некоторые заподозрили неладное, подумав, что большинство отзывов — фейк. «Отдельное спасибо сотрудникам женской консультации за восторженные комментарии!» — написала Любовь Андреева.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что сургутянки жалуются на равнодушие врачей из городской поликлиники. В отзывах на сервисе 2ГИС девушки оставляют негативные комментарии о том, что врачи якобы грубят и нагло себя ведут, а на прием очень сложно попасть
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