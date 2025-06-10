10 июня 2025

Пациентки поддержали врачей из поликлиники Сургута, на которую обрушились жалобы

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушки написали врачам комментарии со словами поддержки
Девушки написали врачам комментарии со словами поддержки Фото:

Пациентки поддержали гинекологов из женской консультации на улице Игоря Киртбая в Сургуте после публикации URA.RU о частых жалобах на персонал медучреждения. Сургутянки написали восторженные отзывы под самой новостью.

«Ни с чем подобным не сталкивалась. Все три беременности наблюдалась в этой поликлинике…хочу выразить огромную благодарность за колоссальную помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику!» — пишет в комментарии Галина.

Девушки рассказали, что в женской консультации якобы «все на высшем уровне», а персонал вежливый — начиная от гардероба и заканчивая врачами. Однако некоторые заподозрили неладное, подумав, что большинство отзывов — фейк. «Отдельное спасибо сотрудникам женской консультации за восторженные комментарии!» — написала Любовь Андреева.

В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что сургутянки жалуются на равнодушие врачей из городской поликлиники. В отзывах на сервисе 2ГИС девушки оставляют негативные комментарии о том, что врачи якобы грубят и нагло себя ведут, а на прием очень сложно попасть

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Пациентки поддержали гинекологов из женской консультации на улице Игоря Киртбая в Сургуте после публикации URA.RU о частых жалобах на персонал медучреждения. Сургутянки написали восторженные отзывы под самой новостью. «Ни с чем подобным не сталкивалась. Все три беременности наблюдалась в этой поликлинике…хочу выразить огромную благодарность за колоссальную помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику!» — пишет в комментарии Галина. Девушки рассказали, что в женской консультации якобы «все на высшем уровне», а персонал вежливый — начиная от гардероба и заканчивая врачами. Однако некоторые заподозрили неладное, подумав, что большинство отзывов — фейк. «Отдельное спасибо сотрудникам женской консультации за восторженные комментарии!» — написала Любовь Андреева. В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что сургутянки жалуются на равнодушие врачей из городской поликлиники. В отзывах на сервисе 2ГИС девушки оставляют негативные комментарии о том, что врачи якобы грубят и нагло себя ведут, а на прием очень сложно попасть
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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