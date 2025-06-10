В День России, 12 июня, по всему ХМАО пройдут праздничные культурные мероприятия. Для округа это двойное торжество: Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, в Нижневартовске состоится фестиваль «Самотлорские ночи». Куда сходить в праздничные дни — в афише URA.RU.
Ханты-Мансийск
Праздничная программа 12 июня в Ханты-Мансийске запланирована в разных точках города. Жителей города ждут три концерта и спортивные мероприятия:
- 10:00 — открытие уличного фестиваля гостеприимства «Самоварово» в парке Лосева на площади Свободы;
- 11:00–12:00 — «Сад добрых дел» (городской форум «Мама и малыш») в парке Лосева, на площади Свободы и в спортивно-игровом комплексе мкр. Иртыш-2;
- 10:00–13:00 — легкоатлетический забег «Бегу по берегу» вдоль набережной имени Геннадия Райшева;
- 11:00 — открытие уличного фестиваля гостеприимства «Самоварово» в парке Лосева;
- 12:00–15:00 — концерт «Ханты-Мансийск, ты город-труженик, ты город-птица на центральной площади;
- 13:00 — автомотопробег, старт с автостоянки культурно-туристического комплекса «Археопарк» (18+);
- 15:00 — концерт в КТЦ «Югра-Классик»;
- 20:00–22:00 — концерт «Россия — великая держава!» на центральной площади.
13 июня в парке Лосева устроят фестиваль традиционных ремесел, а праздник национальных культур пройдет на территории бизнес-центра. Весь день в парке также будет идти фестиваль креатива «Сделано в Ханты-Мансийске».
Сургут
Сургутян ждут 12 июня на центральной площади, где с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа:
- 12:00 — праздничная программа для семейной аудитории от Городского культурного центра;
- 13:00 — концерт оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» Сургутской филармонии;
- 14:00 — официальная часть. Торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»;
- 14:30 — концерт местных творческих коллективов;
- 17:00 — выступление кавер-группы PoluyanoVa-band;
- 18:00 — выступление вокальной группы VIVA.
Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города. Так, например, в галерее «Стерх» организуют фестиваль пленэрной живописи, а в культурном центре «Порт» — квест.
А 15 июня с 11:00 до 16:00 на центральной площади в Сургуте отметят Сабантуй. Гостей ждет ярмарка национальных ремесел, состязания по национальной борьбе «корэш» и концерт.
Нижневартовск
Вартовчан приглашают 12 июня на площадь Нефтяников, где с 12:00 будет работать площадка «Наш дом — Россия». В программе — игровые зоны, мастер-классы, фотозоны. А в 13:30 на площади Театра юного зрителя начнется концерт «Россия — Родина моя».
С 13 по 15 июня в Нижневартовске пройдет ежегодный фестиваль «Самотлорские ночи». Публикуем часть программы:
- 13 июня, 19:00–23:30 — барабанное кавер-шоу Kirill.Drum;
- 13 июня, 22:00 — торжественное открытие на стадионе «Центральный»;
- 13 июня, 22:00–23:30 — дискотека;
- 14 июня, 12:00–17:00 — Сабантуй;
- 14 июня, 14:00–17:00 — праздник уличных театров;
- 14 июня, 18:00–20:00 — выступление певца Николая Бурьяновского;
- 14 июня, 21:00–22:00 — выступление заслуженной артистки России Марины Девятовой;
- 15 июня, 17:00–20:00 — «Самотлорский вальс»;
- 15 июня, 18:00–19:00 — торжественное закрытие фестиваля;
- 15 июня, 20:45–22:00 — концерт экс-вокалистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной.
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