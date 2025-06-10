10 июня 2025

Концерт группы VIVA и уличные фестивали: как жители ХМАО отметят День России. Афиша

Югорчан ждут уличные фестивали и концерт группы VIVA в День России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерты в честь Дня России пройдут по всему ХМАО
Концерты в честь Дня России пройдут по всему ХМАО Фото:

В День России, 12 июня, по всему ХМАО пройдут праздничные культурные мероприятия. Для округа это двойное торжество: Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, в Нижневартовске состоится фестиваль «Самотлорские ночи». Куда сходить в праздничные дни — в афише URA.RU.

Развлекательные площадки будут работать в нескольких точках города
Развлекательные площадки будут работать в нескольких точках города
Фото:

Ханты-Мансийск

Праздничная программа 12 июня в Ханты-Мансийске запланирована в разных точках города. Жителей города ждут три концерта и спортивные мероприятия:

  • 10:00 — открытие уличного фестиваля гостеприимства «Самоварово» в парке Лосева на площади Свободы;
  • 11:00–12:00 — «Сад добрых дел» (городской форум «Мама и малыш») в парке Лосева, на площади Свободы и в спортивно-игровом комплексе мкр. Иртыш-2;
  • 10:00–13:00 — легкоатлетический забег «Бегу по берегу» вдоль набережной имени Геннадия Райшева;
  • 11:00 — открытие уличного фестиваля гостеприимства «Самоварово» в парке Лосева;
  • 12:00–15:00 — концерт «Ханты-Мансийск, ты город-труженик, ты город-птица на центральной площади;
  • 13:00 — автомотопробег, старт с автостоянки культурно-туристического комплекса «Археопарк» (18+);
  • 15:00 — концерт в КТЦ «Югра-Классик»;
  • 20:00–22:00 — концерт «Россия — великая держава!» на центральной площади.

13 июня в парке Лосева устроят фестиваль традиционных ремесел, а праздник национальных культур пройдет на территории бизнес-центра. Весь день в парке также будет идти фестиваль креатива «Сделано в Ханты-Мансийске».

«Сургут Экспресс-Бэнд» начнет концерт в 13:00
«Сургут Экспресс-Бэнд» начнет концерт в 13:00
Фото:

Сургут

Сургутян ждут 12 июня на центральной площади, где с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа:

  • 12:00 — праздничная программа для семейной аудитории от Городского культурного центра;
  • 13:00 — концерт оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» Сургутской филармонии;
  • 14:00 — официальная часть. Торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом»;
  • 14:30 — концерт местных творческих коллективов;
  • 17:00 — выступление кавер-группы PoluyanoVa-band;
  • 18:00 — выступление вокальной группы VIVA.

Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города. Так, например, в галерее «Стерх» организуют фестиваль пленэрной живописи, а в культурном центре «Порт» — квест.

А 15 июня с 11:00 до 16:00 на центральной площади в Сургуте отметят Сабантуй. Гостей ждет ярмарка национальных ремесел, состязания по национальной борьбе «корэш» и концерт.

Открытие фестиваля «Самотлорские ночи» запланировано 13 июня в 22:00 на стадионе «Центральный»
Открытие фестиваля «Самотлорские ночи» запланировано 13 июня в 22:00 на стадионе «Центральный»
Фото:

Нижневартовск

Вартовчан приглашают 12 июня на площадь Нефтяников, где с 12:00 будет работать площадка «Наш дом — Россия». В программе — игровые зоны, мастер-классы, фотозоны. А в 13:30 на площади Театра юного зрителя начнется концерт «Россия — Родина моя».

С 13 по 15 июня в Нижневартовске пройдет ежегодный фестиваль «Самотлорские ночи». Публикуем часть программы:

  • 13 июня, 19:00–23:30 — барабанное кавер-шоу Kirill.Drum;
  • 13 июня, 22:00 — торжественное открытие на стадионе «Центральный»;
  • 13 июня, 22:00–23:30 — дискотека;
  • 14 июня, 12:00–17:00 — Сабантуй;
  • 14 июня, 14:00–17:00 — праздник уличных театров;
  • 14 июня, 18:00–20:00 — выступление певца Николая Бурьяновского;
  • 14 июня, 21:00–22:00 — выступление заслуженной артистки России Марины Девятовой;
  • 15 июня, 17:00–20:00 — «Самотлорский вальс»;
  • 15 июня, 18:00–19:00 — торжественное закрытие фестиваля;
  • 15 июня, 20:45–22:00 — концерт экс-вокалистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День России, 12 июня, по всему ХМАО пройдут праздничные культурные мероприятия. Для округа это двойное торжество: Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, в Нижневартовске состоится фестиваль «Самотлорские ночи». Куда сходить в праздничные дни — в афише URA.RU. Ханты-Мансийск Праздничная программа 12 июня в Ханты-Мансийске запланирована в разных точках города. Жителей города ждут три концерта и спортивные мероприятия: 13 июня в парке Лосева устроят фестиваль традиционных ремесел, а праздник национальных культур пройдет на территории бизнес-центра. Весь день в парке также будет идти фестиваль креатива «Сделано в Ханты-Мансийске». Сургут Сургутян ждут 12 июня на центральной площади, где с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа: Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города. Так, например, в галерее «Стерх» организуют фестиваль пленэрной живописи, а в культурном центре «Порт» — квест. А 15 июня с 11:00 до 16:00 на центральной площади в Сургуте отметят Сабантуй. Гостей ждет ярмарка национальных ремесел, состязания по национальной борьбе «корэш» и концерт. Нижневартовск Вартовчан приглашают 12 июня на площадь Нефтяников, где с 12:00 будет работать площадка «Наш дом — Россия». В программе — игровые зоны, мастер-классы, фотозоны. А в 13:30 на площади Театра юного зрителя начнется концерт «Россия — Родина моя». С 13 по 15 июня в Нижневартовске пройдет ежегодный фестиваль «Самотлорские ночи». Публикуем часть программы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...