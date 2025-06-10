В Сургуте продлят ограничения проезда на мосту через Обь из-за ремонта

Движение по мосту в Сургуте будет ограничено до 13 июня
В Сургуте (ХМАО) ограничение проезда по мосту имени Валентина Солохина будет действовать до 13 июня. Об этом сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры.
«В период с 20:00 12.06.2025 года до 06:00 13.06.2025 года будет введено реверсивное движение автотранспорта с помощью светофорного регулирования. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрута!», – сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало об ограничении движения на мосту через Обь из-за ремонтных работ. Оно было введено с 9 июня.
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