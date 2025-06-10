10 июня 2025

В ХМАО медики получили премии в честь профессионального праздника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медикам дали премию в среднем по 10 тысяч рублей
Медикам дали премию в среднем по 10 тысяч рублей Фото:

В ХМАО медработники получили премии в честь профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения округа.

«В некоторых сургутских больницах выплата пришла в среднем по 10 тысяч рублей каждому. С прошлого года сумма не изменилась. А в одной из частных городских больниц медработников премировали всего по две тысячи рублей», — поделился собеседник агентства.

Премии получили те сотрудники, основным местом работы которых являются медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения ХМАО. Корреспондент агентства направил запрос в окружной депздрав. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в Ханты-Мансийске форуме «Победившие болезнь». На нем губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные и региональные награды медицинским работникам, отличившимся в профессиональной деятельности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО медработники получили премии в честь профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения округа. «В некоторых сургутских больницах выплата пришла в среднем по 10 тысяч рублей каждому. С прошлого года сумма не изменилась. А в одной из частных городских больниц медработников премировали всего по две тысячи рублей», — поделился собеседник агентства. Премии получили те сотрудники, основным местом работы которых являются медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения ХМАО. Корреспондент агентства направил запрос в окружной депздрав. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в Ханты-Мансийске форуме «Победившие болезнь». На нем губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные и региональные награды медицинским работникам, отличившимся в профессиональной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...