В ХМАО медики получили премии в честь профессионального праздника

В ХМАО медработники получили премии в честь профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения округа.
«В некоторых сургутских больницах выплата пришла в среднем по 10 тысяч рублей каждому. С прошлого года сумма не изменилась. А в одной из частных городских больниц медработников премировали всего по две тысячи рублей», — поделился собеседник агентства.
Премии получили те сотрудники, основным местом работы которых являются медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения ХМАО. Корреспондент агентства направил запрос в окружной депздрав. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в Ханты-Мансийске форуме «Победившие болезнь». На нем губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил государственные и региональные награды медицинским работникам, отличившимся в профессиональной деятельности.
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