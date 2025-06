Налоговая заблокировала счета нефтяной компании из ХМАО с владельцами из Канады

В ХМАО налоговая служба приостановила операции по банковским счетам нефтяной компании «Унтыгейнефть», зарегистрированной в Нефтеюганске и частично принадлежащей канадской фирме CANBAIKAL RESOURCES INC. Об этом свидетельствуют официальные документы ФНС. «По данным ФНС, для ООО „УНТЫГЕЙНЕФТЬ" имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении», — указано в документе. Санкции исключают возможность открытия новых счетов в других банках. Решения, по данным ФНС, были приняты для обеспечения взыскания налогов и штрафов, пояснили в службе. Компания «Унтыгейнефть» зарегистрирована в Нефтеюганске. Она входит в структуру НК «Нефтиса» и занимается добычей нефти. Предприятие разрабатывает Унтыгейское и Кулунское месторождения. Совладельцем организации выступает канадская CANBAIKAL RESOURCES INC. В июне ФНС вынесла два решения о блокировке счетов в Сбербанке и Газпромбанке для обеспечения исполнения требований о взыскании налогов и пеней. URA.RU направило запросы в ООО «Унтыгейнефть». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году резко выросла прибыль нефтяных компаний, связанных с канадской компанией CANBAIKAL RESOURCES INC. В частности, прибыль «Унтыгейнефти» увеличилась до 17,8 млрд рублей, а рентабельность превысила 33%.

