10 июня 2025

Сургутяне пожаловались на огромные пробки при выезде из города. Фото

Сургутяне пожаловались на километровые пробки при выезде из города
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Аэрофлотская стоит в пробках из-за начала дачного сезона
Улица Аэрофлотская стоит в пробках из-за начала дачного сезона Фото:

Жители Сургута жалуются на километровые пробки на выезде из города из-за начала дачного сезона. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы.

«В час-пик вся улица Аэрофлотская стоит, начиная от улицы Западной до улицы Профсоюзов. Видимо большая часть жителей перебралась на дачи, поэтому теперь здесь будут постоянные застои», — рассказал собеседник.

Водитель авто сообщил, что пробки собираются в две стороны — утром все едут в город на работу, а вечером снова на дачи. Более того, машины начинают скапливаться уже с 07:30.

В городскую администрацию направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жители Сургута жалуются на километровые пробки на выезде из города из-за начала дачного сезона. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы. «В час-пик вся улица Аэрофлотская стоит, начиная от улицы Западной до улицы Профсоюзов. Видимо большая часть жителей перебралась на дачи, поэтому теперь здесь будут постоянные застои», — рассказал собеседник. Водитель авто сообщил, что пробки собираются в две стороны — утром все едут в город на работу, а вечером снова на дачи. Более того, машины начинают скапливаться уже с 07:30. В городскую администрацию направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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