Жители Сургута жалуются на километровые пробки на выезде из города из-за начала дачного сезона. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы.
«В час-пик вся улица Аэрофлотская стоит, начиная от улицы Западной до улицы Профсоюзов. Видимо большая часть жителей перебралась на дачи, поэтому теперь здесь будут постоянные застои», — рассказал собеседник.
Водитель авто сообщил, что пробки собираются в две стороны — утром все едут в город на работу, а вечером снова на дачи. Более того, машины начинают скапливаться уже с 07:30.
В городскую администрацию направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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