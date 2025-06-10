В ХМАО будет аномально жаркий день

В Ханты-Мансийске 11 июня ожидается жара выше 30 градусов, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo.
«В Ханты-Мансийске в среду 11 июня малооблачно, небольшой дождь. Ночью +21 градусов. Днем +29, +31», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 2-6 м/с.
В Сургуте 11 июня температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер западный 3-6 метров в секунду.
В Нижневартовске синоптики прогнозируют до +28 градусов в дневные часы. Будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-4 м/с.
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