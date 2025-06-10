10 июня 2025

В ХМАО будет аномально жаркий день

© Служба новостей «URA.RU»
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В городах ХМАО температура воздуха превысит 30 градусов
В городах ХМАО температура воздуха превысит 30 градусов Фото:

В Ханты-Мансийске 11 июня ожидается жара выше 30 градусов, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске в среду 11 июня малооблачно, небольшой дождь. Ночью +21 градусов. Днем +29, +31», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 2-6 м/с.

В Сургуте 11 июня температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер западный 3-6 метров в секунду.

В Нижневартовске синоптики прогнозируют до +28 градусов в дневные часы. Будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-4 м/с.

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В Ханты-Мансийске 11 июня ожидается жара выше 30 градусов, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на портале Gismeteo. «В Ханты-Мансийске в среду 11 июня малооблачно, небольшой дождь. Ночью +21 градусов. Днем +29, +31», — сообщается на сайте. Ветер юго-западный 2-6 м/с. В Сургуте 11 июня температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер западный 3-6 метров в секунду. В Нижневартовске синоптики прогнозируют до +28 градусов в дневные часы. Будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-4 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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